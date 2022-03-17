特別暑假｜教育局邀黃金寶教深蹲練體能　滑浪風帆陳晞文教做運動

全港本地學校最遲今日（17日）開始全面放特別假期，即提早放暑假。新冠病毒第五波疫苗仍然嚴峻，教育局提醒學生應避免外出，但留家有甚麼好做？教育局課程發展處邀請精英運動員拍攝短片打氣，首集由前香港單車代表隊成員及首位華人世界冠軍單車手黃金寶拍片，親身示範深蹲動作，同時講解動作要點，鼓勵學生訂下目標，循序漸進地增加訓練量和訓練強度。第二集為滑浪風帆運動員陳晞文，教育局預告她會拍短片勵學生多做運動，稍後推出。



黃金寶鼓勵學生訂下體能訓練目標

教育局表示，現時香港各界正齊心抗疫，提醒學生繼續注意身體健康，保持環境衞生，並善用教育局和學校建議的網上資源進行自學和活動。

黃金寶透過短片分享了3個抗疫小貼士，分別是保持健康的生活作息、保持均衡的飲食習慣，以及在家中多做一些簡單運動。他示範深蹲動作，同時講解動作要點，鼓勵學生訂下目標，循序漸進地增加訓練量和訓練強度。黃金寶又提醒學生繼續做好防疫措施，在家常做運動，同時亦可邀請家人一起做運動，一起保持健康體魄，展現活力人生。

教育局表示，正製作滑浪風帆運動員陳晞文的短片，也是希望鼓勵學生多做運動，短片將於稍後推出。

倡下載程式 「RoboCoach」學體適能動作

為讓同學在疫情下仍能在家中保持恆常做運動的習慣，教育局推介由香港大學電機電子工程系運動人工智能實驗室開發的應用程式 「RoboCoach」，透過在手機或平板電腦鏡頭前向同學展示體適能動作，相關動作均經人工智能分析，計算出成功完成次數，並上載至雲端讓學生自學參考。

教育局亦製作了涵蓋「RoboCoach」內6個在家進行的體適能動作簡報，供學生參考，推動自主學習。「RoboCoach」應用程式由本年3月初開始至今，已吸引了超過80所學校報名參與計劃。

上述精英運動員分享，以及推動自主學習的學與教資源，是教育局由今學年開展「躍動校園 活力人生」計劃 （Active Students, Active People Campaign ，簡稱「ASAP」計劃 ）的發展項目。

▼6個在家進行的體適能動作簡報▼



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大校校友慈善基金「不⼀樣的暑期班」收費服務

另外，中⽂⼤學校友慈善基⾦推出 「MindCare同你⼼．網上抗疫⼼理⽀援計劃」，設有五系列活動：不⼀樣的暑期班、同你聊天室、輔導服務、推廣教育活動及各⾃精彩活動，涵蓋⾳樂創作、繪本故事、戲劇教育、靜觀學習、情緒教育、親⼦教育、⼼理評估、⼼理輔導、藝術治療及⾳樂治療等⼗⼤種類。活動以線上互動⽅式進⾏，預計三個⽉內參加者人數可達2萬⼈。

計劃中「不⼀樣的暑期班」本月21日開課，以⼀星期五天，每天兩⼩時（上午或下午）課堂，為學⽣提供多元化的學習活動。基⾦指⼀⽅⾯可穩定學童⽣活節奏，同時減低家⻑的照顧壓⼒。

暑期班分幼稚園、初⼩及⾼⼩組別，着重創意和情緒發展，專業導師透過不同活動，提升兒童⾃我覺察意識、表達能⼒以及應付轉變的韌性。「不⼀樣的暑期班」每星期10⼩時，收費500元，基金指有經濟需要家庭可申請全額資助。

▼3月8日 疫情下的市況▼

