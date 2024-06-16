滑浪風翼｜港將陳晞文首戰歐洲賽即奪獎牌　準決賽力克師妹晉級

香港滑浪風翼代表隊早前到瑞士出戰歐洲錦標賽，港將陳晞文首次參加歐洲賽事便獲得獎牌。



陳晞文（左）在準決賽擊敗隊友魏瑋恩（右），打入決賽。（中國香港滑浪風帆會）

港隊派出兩男兩女運動員，分別出戰男子及女子賽事，身為兩屆亞洲冠軍的女將陳晞文，與4月在亞錦賽奪銀的魏瑋恩代表香港參賽，兩人雙雙打入最後一日的準決賽，陳晞文在連鬥3場後力壓魏瑋恩，打入由4名選手競逐的決賽，最終奪得一面銅牌，令她首度參加歐洲賽事便獲得獎牌；魏瑋恩則獲第5名。

陳晞文首戰歐洲賽事即奪得一面銅牌。（中國香港滑浪風帆會）

港隊男將方面，由何允輝及周梓熙出戰，兩人分別獲得第13名及第18名。港隊戰畢首個歐洲錦標賽後，即回港備戰8月於福建省平潭市舉行的滑浪風翼世界盃中國站賽事。