滑浪風翼｜港將陳晞文首戰歐洲賽即奪獎牌 準決賽力克師妹晉級
撰文：高詩琦
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香港滑浪風翼代表隊早前到瑞士出戰歐洲錦標賽，港將陳晞文首次參加歐洲賽事便獲得獎牌。
港隊派出兩男兩女運動員，分別出戰男子及女子賽事，身為兩屆亞洲冠軍的女將陳晞文，與4月在亞錦賽奪銀的魏瑋恩代表香港參賽，兩人雙雙打入最後一日的準決賽，陳晞文在連鬥3場後力壓魏瑋恩，打入由4名選手競逐的決賽，最終奪得一面銅牌，令她首度參加歐洲賽事便獲得獎牌；魏瑋恩則獲第5名。
港隊男將方面，由何允輝及周梓熙出戰，兩人分別獲得第13名及第18名。港隊戰畢首個歐洲錦標賽後，即回港備戰8月於福建省平潭市舉行的滑浪風翼世界盃中國站賽事。
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