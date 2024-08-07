《香港01》辦AI教師工作坊　專家教授創建虛擬助教助學生隨時問書

人工智能發展飛快，更連教育上都可以有相當大程度上的應用。《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯為一所小學的教師團隊舉辦「AI 教學應用教師培訓工作坊」，分享如AI的教學應用及實用案例，幫助教師將AI融入教學。工作坊進行期間，亦示範了教學用Chatbot的製作方法。



蘇建峯為「Re:learn」創辦人，其團隊是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，將STEAM元素融入至不同學科範疇，來提升教學效率以及學生的學習動力。

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯為一所小學的教師團隊舉辦「AI 教學應用教師培訓工作坊」。

工作坊以蘇建峯分享公司自研的AI Chatbot場景應用案例作起點，舉例只需要建立DSE知識庫，配合3D場景及角色設計，即可讓學生自行定制心裏所想的AI虛擬助教，從而推動學生隨時透過語音與其對話，提問十分方便。他亦讓教師親身體驗製作學科專用AI虛擬助教的過程，示範如何透過下達適當指令（Prompt）於教學中加入AI人工智能，同時講解如何有道德地使用AI。

最後，講者亦講解了以AI平台幫助備課的方法，例如以建立人工智能機械人，匯入PDF檔案或掃瞄文檔作訓練以協助教學。為了滿足不同老師的需求，他更與教師分享如何建立專屬Chatbot，使教師可以按需將AI人工智能應用於教學之上，例如檢查英語句子文法。

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯為一所小學的教師團隊舉辦「AI 教學應用教師培訓工作坊」。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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