《香港01》教師AI工作坊　專家與教師分享打造專屬教學Chatbot

現時AI人工智能已應用於不同層面，教育界亦開始引入協助應用於日常行政和教學。《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到基督教宣道會宣基中學舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，與教師分享如何應用AI在教學上；透過分享不同的場景案例，讓教師更了解如何將人工智能融入教學。此外，更與參與教師分享教學用Chatbot製作流程，與教師分享如何打造一個專屬自己的教學Chatbot。



蘇建峯為「Re:learn」創辦人，其團隊是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，將STEAM元素融入至不同學科範疇，來提升教學效率以及學生的學習動力。

《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到基督教宣道會宣基中學舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，與教師分享如何應用AI在教學上。（黃寶瑩攝）

蘇建峯於講座之初分享了公司自研的AI Chatbot場景應用案例，當中包括一個擁有定制DSE知識庫的AI虛擬助教，這位「助教」可配合不同的3D場景及角色設計，化身成學生喜歡的外形，更可讓學生可以隨時隨地直接透過語音與其對話、問書交流，猶如一位活生生的助教。除了讓教師親身體驗如何創作一個學科專用的AI虛擬助教外，更利用練習、示範例子等，向教師示範如何透過適當指令（Prompt）將AI人工智能拼入教學之中，同時與教師探討如何有道德地使用AI。

此外，蘇建峯更即場分享如何利用人工智能平台建立機械人，然後匯入PDF檔案或掃瞄文檔，用作訓練AI機械人協助教學。

最後，蘇建峯更與教師們分享詳細教學，教授如何創建一個專屬自己的Chatbot，讓教師們可按自己不同需要將AI人工智能應用於教學之上，例如檢測英語句子的文法。

《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到基督教宣道會宣基中學舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，與教師分享如何應用AI在教學上。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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