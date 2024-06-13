《香港01》舉行AI講座　介紹人工智能最新趨勢、新聞工作應用實例

人工智能已經成大趨勢，學生亦有需要了解更多新技術。《香港01》早前到余振強紀念第二中學舉辦「新媒體新聞平台發展—人工智能及機器學習」講座，由《香港01》首席技術官王龍瀟主持，向學生講解什麼是人工智能，並以《香港01》為例，介紹人工智能如何應用在新聞工作及媒體營運之中。



《香港01》首席技術官王龍瀟早前到余振強紀念第二中學主持「新媒體新聞平台發展—人工智能及機器學習」講座。（鄭子峰攝）

講座由人工智能是什麼及人工智能的種類為起點。王龍瀟解釋，人工智能是指能夠模仿人類智能的機器或系統，其中一個分支是機器學習。他以垃圾郵件過濾、圖像分析及詐騙偵測等日常例子作講解，讓學生們更易理解甚麼是人工智能，知道相關技術現已廣泛應用。

然後，王龍瀟就分享《香港01》使用人工智能及機器學習的例子，包括以個人化推薦系統為讀者提供精準的文章推薦。他亦向同學介紹了人工智能的最新發展，講解何謂生成式人工智能，並以生成圖片及真實照片作比較，帶出現時生成圖片的像真度極高，幾可亂真。

講解使用AI注意事項 慎防偏見謬誤及私隱外洩

人工智能十分強大，所以使用時需要更為謹慎。王龍瀟提到，人工智能可能會為用家帶來偏見、資訊錯誤及私隱外洩，亦可能導致社會出現失業。他於總結提到，人工智能是一個強大的工具，可以改善人類生活，但同時帶來不少挑戰，建議學生積極留意最新的人工智能發展，思考人工智能可以為社會貢獻甚麼，自己又可以使用人工智能做些甚麼。

《香港01》首席技術官王龍瀟（右）早前到余振強紀念第二中學主持「新媒體新聞平台發展—人工智能及機器學習」講座。（鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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