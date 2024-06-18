《香港01》教師資訊素養工作坊　了解新科技利弊　學AI協助教學

AI人工智能可以提升工作效率，不過學習如何使用相關技術的同時，亦需清楚了解如何善用科技。《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到佛教何南金中學舉行「AI 教學應用及資訊素養教師培訓工作坊」，向參加工作坊的教師們講解教學上如何使用AI，並舉出多個場景案例，讓教師們可以更具體地了解人工智能如何融入教學，同時與教師探討應如何有道德地使用AI，提升教師媒體及資訊素養。



另外，工作坊亦會與教師分享教學用Chatbot製作流程，與教師分享如何打造一個專屬自己的教學Chatbot。



蘇建峯為「Re:learn」創辦人，其團隊是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，將STEAM元素融入至不同學科範疇，來提升教學效率以及學生的學習動力。

《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到佛教何南金中學舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，向參加工作坊的一眾教師們講解教學上如何使用AI。（黃寶瑩攝）

嘗試製作AI教學工具 親身體驗最新科技

講座的起點是介紹Re:learn自行研發的AI Chatbot場景應用案例，例如擁有定制DSE知識庫的AI虛擬助教，其特色之一是可以配合不同3D場景及角色設計，變身成學生喜歡的外形，學生亦可全天候以語音向虛擬助教發問。

參與講座的教師除了有機會親身體驗如何創作一個學科專用的AI虛擬助教之外，蘇建峯亦向教師示範如何透過適當指令（Prompt）將AI人工智能拼入教學，並提供小練習及示範例子幫助教師掌握使用AI的技巧。

專家分享使用AI工具注意事項 提升教師媒體及資訊素養

除了讓教師學習使用AI協助教學，認識最新科技外，蘇建峯亦與教師探討如何有道德地使用AI，以及提醒教師使用AI時的注意事項，例如需要核實AI生成的資料，提升教師的媒體及資訊素養，能正確使用AI工具協助教學。

此外，蘇建峯更即場分享如何利用人工智能平台建立機械人，透過匯入PDF檔案或掃瞄文檔訓練AI機械人協助教學。最後，蘇建峯更與教師們分享如何創建專屬Chatbot，教師們可按自己不同需要將AI人工智能應用於教學之上，例如檢測英語句子的文法。

《香港01》早前邀請到「Re:learn」創辦人蘇建峯，到佛教何南金中學舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」，向參加工作坊的一眾教師們講解教學上如何使用AI。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

另外，《香港01》推出中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』/ 『中華文化學人計劃』）

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