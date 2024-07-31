校園天地｜圓玄學院聯校出訪英國　親身探索非撞式欖球的魅力

2024年7月11日至7月19日，圓玄學院聯校舉辦「圓玄學院聯校英國非撞式欖球世界盃、歷史及藝術文化交流團」，率領院屬四所中學共25位師生遠赴英國，進行一次別開生面的文化體驗之旅，為參與的師生留下難忘的回憶，亦為圓玄學院發展具學院特色的欖球計劃揭開序幕。（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



圓玄學院聯校師生遠赴英國諾定咸為中國隊、香港隊打氣。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

作為是次聯校交流團的團長，圓玄學院主席陳國超 BBS，MH，太平紳士表示，近年學院積極推動不同的體育活動，他更親自領導「圓玄學院青少年欖球培訓計劃」。期望透過非撞式欖球（Touch Rugby）向院屬中、小學生推廣健康生活方式，更訂目標將非撞式欖球發展成為具學院特色的活動。為支持及推動培訓計劃，圓玄學院特意帶隊觀賞FIT Touch World Cup 2024，盼為學生增加不同的體驗，鼓勵院內欖球發展，激發夢想的誕生，成就學生夢想。

陳主席（右二）鼓勵學生加入欖球運動，齊領略箇中樂趣。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

交流團的行程緊湊有序，難得遠赴英國，學生亦到訪了多個倫敦及諾定咸的著名地標：大英博物館、泰特當代藝術館、哈利波特華納片場，學生仔細欣賞世界級的珍貴文物、當代藝術品及經典巨作的幕後世界，感受歷史與現代的文化交織；到訪牛津大學，學生親身感受英國頂尖學府的魅力，沉浸於獨特的學術氛圍中寫生；遊覽特色景點：倫敦橋、西敏寺、波羅市場、諾定咸洞穴之城等，學生親臨現場，親身走一趟見證英國歷史及文化的旅程。此行體驗，讓學生透過文化交流，於欣賞及認識英國文化的同時，亦能學會珍惜在國在港的美好，深化對國民身份認同感。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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