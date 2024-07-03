學生人口下跌｜未來七年料減三成　教育局：如非必要就凍結開新校

學齡人口持續下降，教育局預計由今年至2030年的七年內，在港居住的6歲小一適齡人口將由49,600名，降至34,100名，減少31%；在12歲中一適齡人口料從2024年的68,300名，降至2030年的51, 500名，跌幅24.6%。



立法會教育事務委員會將於本周五（5日）討論因應學齡人口變化的規劃，教育局文件中提及到，因應學齡人口下降，考慮開設新學校會對現有學校構成收生壓力，局方決定如非必要，會暫停開設新校。



學齡人口持續下降。（資料圖片）

教育局料25/26學年九成半小學推小班教學 中學暫不回復34人一班

教育局向文法會提交的文件顯示，在應對小一生驟減，將逐步停辦四所有時限小學。

文件提及，由2009/10學年至今，已有有近八成半公營小學實施小班教學。為盡快讓更多學生受惠於小班教學政策，《2022年施政報告》訂定目標，於2025/26學年達致全港九成的公營小學推行小班教學，故局方將會把握學齡人口下降契機，在2024/25學年增加32所學校實施小班教學，提前一年完成目標。在2025/26學年，教育局又進一步安排另外9所學校實施小班教學，並已在今年2月發信通知有關小學作好準備，料屆時將有近九成半公營小學實施小班教學。

中學方面，則不會在2026/27學年或之前回復至34人一班，以適當紓緩學齡人口下降帶來的壓力。

審慎規劃師資培訓名額 配合學校需求

教育局亦持續審視各項改善教學人員資源的政策，在近年多項措施的推行下，公營及直接資助中、小學的整體師生比例，分別由2012/13學年的1:14.2及1:14.3，降至2023/24學年的1:11.1及1:11.9。

因應對教師需求或相應減少，教育局審慎規劃師資培訓的名額，以每三年一周期制定由政府資助的師資培訓課程的整體規劃。政府已展開2025/26至2027/28的三年期教育專業人力資源規劃，並考慮整體教師供求、師資培訓大學的可持續發展等因素，規劃教師培訓學額，配合學校的需求。

凍結開新校 新增學校用地優先重置現有學校

局方又表示，現時全港約有900所公營學校，當中只有200所是按現行標準興建，故政府一直按學界的需要推出不同改進項目，優化學習環境。自2017年起至今，教育局向立法會財務委員會申請撥款，及在期間落成的公營學校建校工程項目合共有36個。

為配合大型項目發展，政府會預留學校用地，並通過公平競逐，分配予不同辦學團體。同時，因應學齡人口下降，局方考慮到開設新學校會對現有學校構成收生壓力，故決定如非必要，將暫停開設新校，並將新增學校用地優先作重置現有學校，通過原區重置、跨區重置等，善用資源為優質辦學團體及學校提供全新校舍。

官校方面，教育局已安排香島道官立小學由2021/22學年開始逐步停辦，並在2022/23 學年開始，合併龍翔官立中學與九龍工業學校，及在2024/25學年開始合併北角官立小學與北角官立小學（雲景道）；教育局亦分別計劃於2025/26及2028/29學年，重置廣東道官立小學及筲箕灣東官立中學至西貢區安達臣道石礦場的新校舍。

指學生人數太少 不利學生群育發展及整體教育效益

文件又指，若學校收生未能達到最低開班要求，即小學在小一派位下收生最少16人，中學中一全級不少於26人，能開辦兩班，即每班13人，就必須採取適當措施，確保教學質素，甚至啟動停辦程序。至於未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級的學校，以及在9月點算學生人數後，只能開辦一班中一的學校，教育局亦提供不同出路和選擇，並因應不同辦學團體的實際情況，提供適切的支援。

教育局表示，理解面對收生極度困難的學校，仍想努力爭取政府繼續資助辦學，惟學校每級學生人數太少，不單不利學生群育發展，也影響整體教育效益，因而鼓勵辦學團體及早規劃，考慮不同方案，包括合併學校，整合資源等。而配合辦學團體規劃，教育局會積極考慮為學校提供額外資源，如提供額外津貼以用作支付進行合併的各項額外開支；與辦學團體協商，為其提供適切支援，促進成功獲批的合併計劃得以順利落實及平穩過渡，確保學生福祉。