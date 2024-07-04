大成小學停辦｜校董會明日開會　家教會冀學生原址就讀至畢業

孔教學院大成小學2026/27學年停辦，事件掀起校政風波，教育局指大成小學管理失效，早前委任8名校董到學校的法團校董會，預計明日開會討論停辦的相關事宜。校董及家教會主席潘妍均今日（4日）在商台節目表示，冀教育局委任的校董能公開、公正和透明地討論學校未來的安排，並承諾讓全體學生可原址讀至畢業。



校董及家教會主席潘妍均今日在《在晴朗的一天出發》中表示，期望教育局委任的校董在加入學校的法團校董會後，可公開、公正和透明地處理學校未來的事宜，並按章、按程序、合法合情合理地討論殺校事件，以及承諾讓全體學生原址免費讀至畢業。

她指，自去年大成小學獲教育局派「零班」小一後，師生均投放大量心力和時間令學校維持營辦。她指，現時學校已超班收生，更不停有插班生，並無收生壓力，而大成小學是政府津貼學校，亦未有太大財政壓力，理應可繼續營辦，「睇唔到非殺不可嘅原因。」

有轉校生情緒不穩 「喊住同校長講可唔可以繼續讀」

她提及到有家長向其反映子女因學校停辦一事而情緒不穩，當中主要是轉校過來的學生，因已適應新環境而不願再轉校，「佢哋喊住同校長講可唔可以繼續讀」，學校只能安排老師為學生輔導。她認為，殺校及後續安排的討論不能再拖，促校委會清楚交代殺校的討論，「要講清楚校委會咩人投票贊成、點解贊成。」