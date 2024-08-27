開學日｜運輸署料交通繁忙　籲公共運輸營辦商提供充足服務

下周一（9月2日）是開學日，運輸署預計當日整體路面交通會較繁忙，建議學生預留充裕時間。運輸署周一（26日）表示，署方的緊急事故交通協調中心，當日將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商，共同實時監察交通情況。 署方亦已提醒各營辦商當日提供充足服務，有需要時加密班次，以應付乘客需求。



圖為去年9月4日新學期開學首日的早上，深圳灣口岸有大排學生排長龍。（郭玲麗提供）

交通協調中心升至最高級別聯合督導

運輸署表示，開學日將派員到全港各主要公共運輸交匯處，和九龍塘、黃大仙蒲崗村道、葵涌葵盛圍和北角寶馬山等學校區，以及陸路口岸及隧道，匯報最新情況。有需要時加強服務及實施相應交通管理，如調校交通燈時間、聯絡警方協助疏導等。緊急事故交通協調中心會因應情況，適時發放最新資訊。

運輸署呼籲學生於開學日預留充裕時間，並留意最新交通消息。（資料圖片）

學生應預留充裕時間及留意交通消息

署方已向教育局了解新學校地點及跨區上學情況，檢視交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸的巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。署方亦已要求相關部門檢討道路工程，盡量減少對新學期初的影響。

運輸署發言人呼籲，學生應盡快熟習往返學校的交通路線和班次，開學日預留充裕時間，並留意最新交通消息。署方又敦促市民 ，應盡量避免駕車前往學校區。