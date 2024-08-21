九巴學生優惠2024｜再推「買二送一」迎開學　日均$15可日搭10程

新學年即將來臨，九巴推出新一輪月票「買二送一」學生優惠。合資格學生於9月至11月登記期內登記優惠、購買及啟用首張九巴月票，然後再連續購買第二、三張，便可獲贈800元八達通增值額，等同一張九巴月票票價，計及政府公共交通費用補貼，相當於平均每日約15元，就能一天內搭十程九巴及龍運路線。



九巴推出新一輪月票「買二送一」學生優惠，計及政府公共交通費用補貼，相當於平均每日約15元，就能一天內搭十程九巴及龍運路線。（九巴提供）

包括逾450條九巴及龍運路線

現時九巴月票劃一每張800元，連同「買二送一」優惠及政府公共交通費用補貼，平均每日只需約$15，即可於90日內每日乘搭10程巴士，包括逾450條九巴及龍運路線，以及兩程B1線往返落馬洲福田口岸（K12、K14、K17、K18除外），另可以27折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸。

於9月1日至11月30日期間登記其「學生身分」個人八達通卡

持有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的「club1933」會員，於9月1日至11月30日期間於club1933優惠活動頁面登記其「學生身分」個人八達通卡或八達通產品及購買並啟用一張九巴月票，並以同一張或同一個已登記的八達通卡或八達通產品連續購買另外兩張月票，方可於第三張九巴月票生效日後十個工作天至三十日內，經由八達通App或於八達通服務站領取相等於一張九巴月票價值的八達通增值額，相等於「買二送一」。