消委會｜中小學教科書平均加4.2%　近10年新高　平均書費逾3千

撰文：吳綽詩
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消委會今日（16日）發布新一期《選擇》，於7月教科書價格調查發現，中小學費書在新學年平均加價4.2%，升幅為近10年最高。小學及中學生的平均購書費超過三千元，分別按年上升3.6%及4.3%，較同期通脹2.0%高。

消委會調查指，新學年教科書平均加價4.2%。（資料圖片）

小學書價3352元　按年升3.6%　小二、小六升幅最高

消委會根據78間小學和69間中學新學年的書單調查，發現小學及中學生的平均購書費分別按年上升3.6%及4.3%，升幅較同期通脹高。
小學方面，平均購書費是3,352元，升幅最高的是小二和小六為4.3%。教材使用方面，小學中、英、數及常識主科的購書價由549至873元不等，每級平均使用7至11本書目，另外平均用5至6本作業及補充練習。其他科目的書價則不高於250元。

調查顯示，近6成小學以故事書作為輔助教學，全年平均買2至3本。有學校的小一更以24本故事書取代英文課本授課，相關開支達1226.9元，較整體小一英文科平均開支高約43%。

中學書價3,008元　按年升4.3%　英文書最貴約758元

中學方面，平均書價為3,008元，較小學書價低。初中平均購書費升4.4%，為3,551元；英文科的平均書費最高，約758元，然後依次為綜合科學、中文及數學科，平均書費500多元；其餘科目不多於360元。

至於高中，平均購書費升4.0%，為2,466元。主修科包括中英數的平均書費是1,331至1,801元，而選修科總平均購書費較高的首五科是化學、生物、物理、企業、會計及財務概論和資訊及通訊科技科，開支為2,010至2,615元不等。

消委會調查指，逾7成半小學的新學年書單上均有列出最少一本電子課本。（資料圖片）

消委會亦有就電子課本調查。逾7成半小學的新學年書單上均有列出最少一本電子課本，較去年的7成高，而較常應用於電腦、英文、數學科。另外，當中逾6成半小學選用單本電子課本，即毋須同時購買電子及實體課本。

至於中學則有近9成學校在書單上列出最少1本電子課本，與去年相若。不過，大多中學要求購買電子與實體兼備套裝，只有6間中學的初中電腦、普通話及/或中史科全面轉用電子書。

教育局建議，電子學習已是教育新趨勢，重申學校不應要求學生同時購買電子版及印刷版教科書。

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