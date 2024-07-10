陳守仁校長分享教學點滴　學生畢業研習變課程　水杯見證師生互信

保良局陳守仁小學現任校長周智銘於2021/22學年上任，是創校教師團隊成員之一。他說自己的最大特點是親和力強，與學生關係融洽，經常會在校園不同地方出現，笑言「好多時候（學生）見到我就好似見到明星咁」。記者在學校做訪問時亦發現所有學生只要見到周校長，都會主動打招呼，可見周校長與學生打成一片。



回顧過去25年任教陳守仁小學，周校長最難忘的一次經歷就是帶領學生進行畢業研習（Final Year Project）期間，發現學生研究的「靜觀」的確對整體學生有幫助，亦因此獲得為學校引入靜觀的機會，成功將學生的研習報告轉化成學校課程。



周智銘校長帶領學生進行畢業研習的時候，曾經與學生到香港大學訪問林瑞芳教授，成為將靜觀帶入學校並成為課程內容的契機。（保良局陳守仁小學提供）

學生進行畢業研習訪問港大教授 成學校引入靜觀教育契機

畢業研習是保良局陳守仁小學的特色之一，每班都會分成3組，每組6至10人，各組均會有一位教師負責，指導學生於一年內完成研習。周校長於2018/19學年負責指導其中一組，研習範疇經討論後定為「教育發展」，學生調查後發現英、美、澳等地均已引入有助提升專注力及處理情緒的靜觀，但靜觀當時對香港而言仍屬新事物，於是學生敲定以靜觀為研習題目，發掘更多相關知識。

學生於研習期間得知香港大學社會科學院教授林瑞芳是靜觀的推動者之一，遂主動提出訪問教授，「佢哋係Cold Call形式去約林教授，林教授又真係睬佢喎」，於是周校長就帶學生到港大訪問。整個訪問過程由學生主導，周校長只在旁觀察及提供意見，但變相使他認識到林教授的「靜觀校園文化」行動，並在訪問後撰寫計劃書以獲取師資培訓及課程資源，學校更於2021學年靜觀納入課程，所有小三學生都需要學習靜觀。

周校長說學生們完成研習後，表示希望學校可以撥出資源引入靜觀，而時任校長楊永明臨近退休，周校長當時作為高級副校長已接手不少學校事務，於是提出於學校新大樓設立「一念間」供學生學習靜觀。現在當年研習靜觀的學生回到母校時，都會向周校長說「記得同師弟妹講，係我哋嘅研習令到學校有呢個新課程」，言談間感受到學生對課程感到驕傲。周校長坦言十分感恩，認為學生助學校引入特色課程，特別是疫情期間幫助學生維持精神健康。

一隻水杯用足20年 見證師生信任小故事

保良局陳守仁小學周智銘校長手持的水杯已經使用20年，象徵着他與學生的信任關係。（保良局陳守仁小學提供）

親和力強的周校長與學生建立深厚的信任，其中一個故事要由一隻他用了超過20年的米奇老鼠杯說起。當時是1999年周校長首年加入陳守仁小學，其間接到學生舉報一位同學作弊，但由於舉報者沒有真憑實據，他亦深信被指控的學生不會作弊，最後他在全班學生面前表示，相信被指控的學生沒有作弊，讓事件得以完結。後來被指控的學生於2001年畢業時，向周校長送上一只印有米奇老鼠的水杯，感謝周校長對他的信任。

周校長並非首次分享這個故事，但訪問時還是忍不住流下眼淚，深呼吸數次才能平伏情緒。他說該名學生在過去廿多年來不時會找他吃飯，早前亦已成為人母移民英國，但仍然維持聯繫。他感嘆教書的滿足感很多時並非來自教學，而是人與人之間的關係，坦言有些說話對老師而言可能平常不過，但卻令學生印象深刻，為成長帶來深遠影響。

未來計劃：親自帶學生赴外國看日蝕

保良局陳守仁小學周智銘校長。圖為學校於今個學年新落成的特別室「Astro Base」，以天文為主題教授學生相關知識。（羅國輝攝）

認識周校長的學生都知道他的喜好之一是天文觀星，他在2017年曾帶學生到美國觀看日蝕。作為天文發燒友的他當時花了一年多時間作準備，包括找出日蝕當日最大機會晴天的地方，亦堅持親自編排行程，安排學生到美國太空總署噴射推進實驗室參加講座，確保行程富教育意義。結果日蝕當日不但天公造美，學生亦深深感受到日蝕時的環境變化，例如氣溫驟降及變得黑暗，為周校長帶來滿滿的成功感。

周校長說，他原計劃今年帶學生到外地觀看日蝕，但實在公務繁忙無法抽身，只能忍痛將遊學團交由同事負責。他展望未來學校工作陸續上軌道後，未來能夠再次親自帶團，更提到於2026、2027及2028年均有日蝕，地點分別是西班牙及冰島沿岸、北非及澳洲，考慮環境因素後，相信2026及2028年的成團機會較大。