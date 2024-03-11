保良局蔡繼有學校校本課程助學生尋找興趣　靈活彈性助建立自信

保良局蔡繼有學校是一所一條龍私立學校，主打學校特色校本課程。莊美珍總校長接受「01教育」訪問時就介紹了該課程的特別之處，例如學生於六年級至八年級須修讀17科，讓他們探索興趣，隨後按能力、興趣及志向選科應考公開試。她亦提到，該校要求學生應考IGCSE及IBDP兩次公開試，讓學生熟習公開試及建立信心。該校課程亦相當彈性，不設硬性的選修科開班人數上限，同時着重照顧學習差異，讓不同學術水平的學生都可以得到發展。



保良局蔡繼有學校莊美珍總校長介紹學校校本課程時提到，學生於六至八年級會修讀多達17科，以拓闊眼界及找到興趣。（盧翊銘攝）

課程設計助學生找出興趣及志向

蔡繼有學校於制定校本課程時，曾參考本地及海外課程，例如香港的數學科課程程度較高、學生又跟得上，學校的數學科課程就以香港課程為基礎。

小學階段主要是建立學生語文基礎，科目包括中文、英文、數學及科學等。在六至八年級，學生除了修讀中、英、數、科學、歷史、地理、藝術、音樂、體育，還有家政、木工、車衣、第三語言等合共17科。踏入九年級和十年級，學校採用IGCSE課程，學生需要修讀中、英、數及6個選修科，然後應考IGCSE公開試；十一年級及十二年級的學生則會修讀IBDP課程，學生需要修讀中、英、數及3科選修科，最後應考IBDP公開試並以該成績升學。

莊校長指，學校於六至八年級安排學生修讀17個科目，有助他們拓闊眼界及找到自己感興趣的科目，日後可按興趣、升學目標及職業志向選科。另外，學生應考IGCSE可累積公開試經驗，減低往後失準的機會，「佢哋起初好緊張，（擔心）考完成績一般，我哋而家出嚟嘅成績都係好高嘅，90%都係A，學生又有自信」。

公開試評估的不止學生，還包括學校。莊校長說採用校本課程的缺點之一，是學生一直只接受學校評估，學校無法得知本校學生與校外學生的水平差別，或會成為井底之蛙，因此希望借助IGCSE評估學生水平，「如果到時發覺唔得，你都仲有時間去改變，你唔可以一嘢就已經去到呢次考完就升大學，我都唔知道我一路嘅校本課程得唔得」。

她強調，「愉快學習如果冇咗成績，就真係唔會愉快，所以呢個都係我哋一個指標，等我哋知道其實邊方面做得好，邊方面仲需要改進」。

她另外提到，學校沒有使用IBPYP（小學課程）及IBMYP（中學課程），是希望可以靈活調動教學內容。例如學生受到疫情影響，社交技能較差，學校可自行調節課程，不需要立即追趕學習進度；相反IB課程就會受到限制，難以作出類似調動。

選修科開班不設上限 盡量滿足學生意願

現時一般官津中學高中選修科都有不少限制，例如設有每科選修人數上限、固定選科組合等，若太多學生申請選修個別學科，就只能按中三成績分配。不過，由於蔡繼有學校的課程着重彈性，只要情況容許都會盡量滿足學生需要，「你揀咩我都盡量配合你」，沒有就選科修修讀人數設上限，因此每年各科開班數字十分浮動。

莊校長形容，「有時無啦啦出咗6班Bio、5班Chem，但第二年可能得3班Chem，繼續都係5班Bio，之後就多咗Business同埋Econ」，「好得意，有時好多人鍾意Econ同Business，有時好鍾意Science，真係嗰期興嘅啫」。她承認，安排難免增加分配人手及制定時間表的難度，又要同事願意增加堂數，不過她亦承諾若班數超出極限就會增聘人手。

不過學校有設下最少5個學生的開班底線，以免課堂人數太少難以進行小組討論，影響學習成效。莊校長補充，只要選修科成功開班，即使之後有學生轉修其他科目，學校仍會保留該班，「既然我開嘅時候已經計劃咗，咁就由佢繼續，所以嗰時例如（一科）3個、4個，我哋都試過」。

保良局蔡繼有學校莊美珍總校長說，學校課程具有彈性，例如選修科開班會盡量滿足學生需求。（盧翊銘攝）

照顧學習差異 課業設彈性內容

蔡繼有學校的課程彈性不止於選修科，更包括授課內容的彈性，向老師強調「例如你覺得嗰個學生應該要做得唔同嘅，咁你咪畀（彈性）囉」。莊校長曾於學校的小學部及中學部任教數學，亦分享了她一些給予學生彈性的小故事。

莊校長任教小學部數學時，每次功課一般只要求學生做5條題目，希望減輕學生負擔，以及讓學生更容易完成課業建立自信；學生若有興趣可自行多做幾條題目，以至是自訂題目自己作答，許多學生多會完成額外題目，甚至有學生一下子做完整本練習簿及提交自訂題目。

莊校長為了鼓勵學生，曾特意對那位提交自訂題目的學生說「你考起我啦」，令他覺得自己能夠挑戰老師，結果學生每次交功課都完成二、三十條題目，連莊校長與家長也勸不到他做少一點，「呢個咪係你成功嘅地方，因為你令到所有人都完成到佢要完成嘅任務」。

在中學部，莊校長班上曾經有一名資優生，由於覺得功課沉悶所以不想完成。她於是提出讓學生自選主題，「我畀你揀，你自己去搵一個Project返嚟做畀我睇」，但條件是仍要呈交原本的功課。

該學生後來以當時流行的「2048」手機遊戲為主題，計算只以2字及4字玩遊戲的爆機數值，並進一步計算在4x4、5x5，以至是立體空間的爆機數值。莊校長直言，她收到功課時也說不出學生的計算是否正確，唯有找大學數學系畢業的同事幫忙求證，才能確認內容大致正確，更強調學生雖然只就讀八年級，但提供交的功課已經可以用作IB公開試的內部評估（Internal Assessment）。

發還功課後，莊校長就讚賞學生的功課有趣，更打算用作高年級的教材，並請學生吃雪糕作答謝。她說學生開心之餘，其後的課堂表現亦變得正面積極，因為他知道課堂有彈性，只要證明自己懂得課堂內容，就可以學習自己想學的東西。莊校長解釋做法可以讓學生發揮潛能並受到欣賞，從而喜歡上學，亦讓學生明白要遵守規矩。