校長專訪｜沙田培英中學讓學生主導辦活動　培養領導力迎戰AI世代

沙田培英中學於今個學年迎來新任校長朱嘉添，至訪問進行時上任兩個多月。朱校長到任沙培後，發現學校有不少特色，例如學生既主動又有活力，參加的活動很多元化，期望能夠將這個特色傳承下去。展望未來發展，他強調AI世代下，學校重點透過由學生舉辦活動，訓練他們的領導能力，認為這是能夠幫助學生「Carry人生的真正軟實力」。



沙田培英中學朱嘉添校長。（盧翊銘攝）

學生主動參與活動盼保持 教師樂於聆聽學生意見

朱嘉添校長於介紹學校特色時，強調沙培不會只著重學業成績，「入得嚟都預多線發展」。他解釋，學生讀書之餘，亦會受同儕的互相影響，主動參與各類型活動，幫助了解自己的性格及未來發展，「所以我都好開心嘅，因為而主動、積極嘅後生仔女都好難得，好想培養佢哋，一路可以保持呢個狀態」。

沙田培英的另一特色是教師團隊有不少校友，朱校長指學校整個教師團隊樂意聆聽學生意見、願意為學生付出額外時間，只要學生有想做的事，他們都會與學生一起想方法去落實。他又提到，由於學校屬資助學校，不少學生來自基層家庭，有需要透過學校認識世界，所以注重提供不同學習機會予學生。

朱校長的想法亦有學生「認證」，例如曾以校園記者的身份訪問朱校長的中六學生蔡卓林就指，他不但充滿熱誠，更會認真了解同學的興趣及需要。就讀中四的聶妍青更表示，朱校長為人沒有架子，更會主動請同學為他介紹學校特色，「好真心想了解我哋多啲」。

雖然朱嘉添校長到任時間不長，但學校們都認為他平易近人。左起為學生江柏喬、聶妍青、朱嘉添校長、學生楊穎瞳及蔡卓林。（盧翊銘攝）

培養領導能力助Carry人生 學校活動由學生主導舉辦

人工智能的大趨勢下，沙田培英將視野放在5至10年後，提早裝備學生面對將來投身社會時的挑戰。具資訊科技背景的朱校長說，人工智能雖然功能強大，但不能完全取代人類，例如領導工作仍需由人類擔當，所以學校重點培養學生領導能力。「我都好相信一啲軟實力係遠勝我哋嘅硬知識，特別喺而家AI咁強大底下呢，好多時成績都係為咗DSE、入大學，但係真真正可以carry到佢人生呢，絕對係啲軟實力」。

他舉例，學校的不同活動都由學生主導，無論中一入學資訊日、為小六學生及家長舉辦的「Fun Camp」、以至是學校每兩年一度的音樂劇，均由學生一手包辦。其中Fun Camp由數十位學生主導完成物流、活動流程及遊戲構思等工作，低年級生負責帶領小六生進行遊戲，高年級生則負責帶領低年級生完成活動，教師只會從旁協助。朱校長指學校可以安排十多位老師完成活動，但學生不會從中得益，由學生籌辦活動能令學生「own咗嗰件事」，訓練及突顯出學生的領導能力。

沙田培英中學朱嘉添校長說學校會教授學校如何分配時間。（盧翊銘攝）

主動教學生時間管理 中一初期教師陪寫手冊、執書包助適應

被問及沙田培英學生如何兼顧學業與參與活動，朱校長指學校會主動教授時間管理方法，例如中一新生入學的首兩個星期會由教師陪學生寫手冊、執書包，「實際上你唔可以預期學生係一個時間管理大師嚟嘅，佢哋都係未好掌握，我哋就要有老師指導佢哋」，做法亦是學校關懷學生的體現之一。另外，學生一般於初中階段會分配較多時間參與活動，升讀高中後會自動自覺逐漸分配更多時間讀書，準備應考公開試。

展望與更多外間機構合作 促進學習與交流

展望將來，朱校長表示未來希望可以運用自己的人脈，安排學校與更多外間機構合作，包括大學及商業機構等。他舉例，學校早前請到中科院的專家為學生舉行講座，幫助學生擴闊眼界及學習書本外的知識。

因應校內有學生修讀日文，學校最近邀請了日本人學校的老師到享與學生交流，讓學生有更多空間認識日本文化，並嘗試以日文與日本人交流。朱校長期望，未來可以與日本人學校有更深入的交流，例如安排學生到日本人學校參觀及體驗有日本文化元素的體育，如劍道。