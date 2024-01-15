校長專訪｜保良局陳南昌夫人小學以科學為本　培養學生科學家素質

STEAM教育於近年受到重視，科學教育亦愈見重要。新蒲崗保良局陳南昌夫人小學於今個學年（2023/24）迎來新校長陳雪荺，擁有30年科學科經驗的她會為學校注入一系列的科學元素，教授學生科學知識及技能之餘，更培養學生科學家價值觀及態度。她透露學校將於下學年（2024/25）一次過引入小一至小六級科學科課程，並設置科學科實驗室，讓學生可以親手做實驗，從動手中學習（Learning by doing）。



保良局陳南昌夫人小學的校內有一幅壁畫，作品以學生表現傑出的範疇為主題，包括STEAM、醒師、中國舞及跳繩等。圖為陳雪荺校長。（盧勁揚攝）

擁近30年中小學科學科經驗 學校特色以科學為本

科學科對不少小學老師都是大轉變，不過對陳雪荺校長而言是再熟悉不過的事。她大學畢業於環境科學系，到任陳南昌夫人小學前曾任教初中科學科8年及兩間直資小學的科學科22年。陳校長期望運用自己的科學教育背景，發展學校成為一間以科學為本的小學，學生畢業後可以擁有科學家的素質、思維及貢獻精神。

她解釋，科學家素質是對不同事物尊重之餘又有好奇心，會主動學習並重視學術誠信；科學家思維則與成長思維類似，即使遇上挑戰與挫折亦不會放棄，努力尋找答案；科學家貢獻精神就是幫助別人的心，喜歡分享及貢獻，就如不少科學家進行研究是為了推動社會進步，而非為了取得專利。

增設實驗室迎接科學科 貼地有趣實驗學生記一世

配合科學教育發展，陳南昌夫人小學會改建一間特別室成實驗室，方便學生進行不同類型的科學實驗，實驗室設有水電供應及一系列實驗設備。對於不少人擔心小學生難以進行使用火的實驗，陳校長以過去教學經驗為例，小學如有需要可以使用較簡單的酒精燈取代中學常見的本生燈生火，並由成人點火及指導保障學生安全。

想學生投入學習，過程有趣自然事半功倍。陳校長過去籌備校本科學科課程時，曾花大量時間翻查書本及資料，參考內地、英國、美國及新加坡等例子，只為帶給學生最好玩的實驗。她說當年要在一個暑假完成整個小學課程，「嗰一年好辛苦，因為冇放過暑假，但係好開心，你見到小朋友嘅反應就係成功感，嗰樣嘢其實係我好大嘅動力」。

保良局陳南昌夫人小學陳雪荺校長擁有多年任教科學科的經驗，強調必須要有趣味性的實驗，激發學生對科學的興趣。（盧勁揚攝）

出心出力之外，陳校長更願意跳出課本框架，例如在堂上將急凍魚及蝦劏開，學生看到魚有骨而蝦沒有骨，就會立即明白有脊椎及無脊椎動物的分別，比看課本圖片更有效。她說學生雖然不時吃魚，但實驗場面震撼令學生仍會「一打開就嘩」，「我會用一啲好實際嘅嘢、好日常嘅嘢，令到佢哋好記得（個概念），佢未必記得有脊椎動物同無脊椎動物（的字眼），但佢永遠記得呢一堂，呢個就係我想佢做到嘅嘢」。她笑言自己曾以「屎尿屁」比喻固態、液體及氣體，「我啲學生記到而家，幾十歲出嚟做醫生都仲記得我當年咁樣教佢，就係咁簡單」。

對明年試行科學科有信心 調整評估方法減學生壓力

2025/26學年起，小一及小四級將會推行科學科，然後按年擴展至其他級別。陳南昌夫人小學計劃「行前一步」，下學年（2024/25）就於全校推行科學科。陳校長對此感到信心，因為她的經驗並不限於課程規劃及教學，甚至物資採購也瞭如指掌。她說小學不如中學設有實驗室助理，過去籌備小學科學科課程時她都要親自購買各種設備及用品，「我買咗廿幾年，知道去邊搵實驗儀器……但可能一般小學老師係唔知道嘅」。師資方面，除了邀請大學教授提供概念性的培訓課堂，自己亦會為同事作課堂示範。

陳校長過去任教的小學科學科校本課程不設測考，可以全心全意想方法讓學生喜歡科學，她認為科學科納入正規課程後仍可從評估方法入手，兼顧成績及樂趣。她直言一般的測考無法避免，但可以加入做實驗及口試等其他評估方法，「幫我哋更立體咁睇一個小朋友，只淨係睇佢識唔識答條題目，而係多方面了解小朋友嘅能力……例如佢點樣去Present，其實佢嘅邏輯思維係點，同佢嘅演說技巧係點」，更期望將上述評估方法應用至其他科目。