校長灼見｜運動為提升精神健康的良方

文：天主教領島學校李安迪校長

近日學界或社會最關注的問題就是學童精神健康問題。這個問題確實嚴重，處理不好的話很容易造成悲劇。有見及此，教育局投放了不少資源及制訂不同政策提升學童精神健康水平，例如4Rs精神健康約章、好精神一筆過津貼、家課及評估政策優化等。有了這些方向及資源，學校應如何善用去有效提升學生的精神健康？看過不同的文獻、醫學研究及專家分享，我們發現多運動，特別是團隊運動，不僅有助於身體健康，還對精神健康有著顯著的積極影響。



（李安迪校長提供）

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減少壓力和焦慮

運動是減少壓力和焦慮的有效方法。當我們運動時，身體會釋放內啡肽，這是一種自然的化學物質，能夠促進快樂和放鬆的感覺。此外，運動還能降低皮質醇的水平，皮質醇是與應激反應相關的激素。通過降低這些應激激素，運動可以幫助個體更好地應對日常生活中的壓力和挑戰。

改善抑鬱症狀

抑鬱症是另一個常見的精神健康問題。多項研究指出，規律的體育活動可以顯著減輕抑鬱症狀。運動能夠促進神經生長因子的產生，這有助於修復和保護大腦中與情緒調節相關的神經元。此外，運動還能提高血清素和多巴胺的水平，這些神經遞質在維持良好的情緒方面起著重要作用。

提升自尊和自信

參與運動可以幫助個體提升自尊和自信。達成運動目標或在運動中取得進步，能夠帶來成就感和滿足感。這些正面的情緒經驗有助於個體建立積極的自我形象和自尊心。同時，運動還能提高身體形象，進而增強自信心。

（李安迪校長提供）

運動對精神健康的間接影響

改善睡眠質量

良好的睡眠對於精神健康至關重要。不良的睡眠習慣可導致多種精神健康問題，如焦慮和抑鬱。運動能夠調節生理節律，促進深度睡眠的發生。規律的體育活動還能減少入睡時間，增強睡眠質量，進而改善精神健康。

促進社交互動

運動常常涉及團隊合作或社交互動，這對於精神健康有著積極的影響。參加團隊運動或健身課程可以提供一個社交平台，讓個體結識新朋友，建立支持系統。這些社交互動和支持有助於減少孤獨感，增強歸屬感和社會連接感。

有見及此，本校於新學年配合MVPA60計畫，在每周午後完成功課後新增了一天約1小時的運動時段。各級同學會在這個時段體驗不同類型的運動，例如：柔道、溜冰、游泳、板式網球等。除了能體驗不同的新興運動，同學亦可以選擇自己喜愛的運動。同學除了可以隨便使用學校的各項體育設施外，老師亦會帶同學到附近的何文田體育館進行不同的體育運動。透過上述的計畫，我們看到整體學生在開學這個關鍵時期均能保持良好的精神健康狀態，上課也比以往更專注、更有學習動機。

運動對於精神健康有著多方面的積極影響。無論是減少壓力、改善抑鬱症狀，還是提升自尊和自信，運動都扮演著重要的角色。通過規律的體育活動，我們可以有效地促進精神健康，提升生活質量。因此，鼓勵學生養成良好的運動習慣，無疑是提升學生精神健康的重要策略。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

