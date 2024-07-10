校長灼見｜開心迎接開學日　升小適應Q&A

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

K3學生即將於9月升小，暑假期間家長及學生可以如何準備，令子女笑著迎接開學日？家長們對升小一存有很多疑問，希望我可以利用以下有限的篇幅回答大家：



校長與生日同學慶祝。（馮家俊校長提供）

問：小學同幼稚園的作息時間有好大出入，我好驚小朋友唔適應，點算好呢？

答：全日制小學與幼稚園的作息時間是有不同的地方，所以大部分學校9月開學頭一個星期都會安排半天上課，供學生練習集會、排隊及放學等常規，學生習慣了半天上課後才會開始正式的全日制課堂生活。另外，有一些學校，小一會有雙班主任制，並安排高年級的同學照顧小一新生，以便對每一個小一同學的作出實際需要及適應上的照顧。

問：以前幼稚園老師同我關係好密切，所有活動都同我溝通，上到小學會點呢？

答：大部分小學都會善用資訊科技與家長溝通，學校會利用家長通訊應用程式與家長保持聯繫，家長可以透過應用程式簽閱通告及繳交學校費用，更可以利用應用程式與班主任溝通，家長可以在應用程式中得到最快最新的學校資訊。

小一百日宴。（馮家俊校長提供）

問：以前喺幼稚園無咁多科目，亦無咁多功課，我擔心小朋友應付唔嚟

答：小學現在的作業種類多完化，主要是希望提供有意義的習作給予學生鞏固自己所學的知識。功課有紙筆習作、電子習作、預習自學及專題研習等等，有一些學校，會在下午的時段加入自學或導修課，供學生在放學前完成部分功課，並可以在課堂上就著功課上不明白的地方請教老師。

問：真係好擔心小朋友升上小學後未能適應默書、測驗及考試，我驚小朋友應付唔嚟

答：現在有很多小學都會將小一的課程進行課程調適，例如將語文科的課本改為繪本或故事書教授，引起學生學習興趣，減少同學在語文科適應的問題。現在都有不少學校減少默書的次數，並將測驗改為進展性評估，用以了解學生學習進度為目的。亦有學校取消小一的所有考試，科任老師只會在成績表上利用文字列出學生在各科目的表現，令小一學生不需因為考試分數的高低而感到有壓力。

小一滿月禮。（馮家俊校長提供）

問：幼稚園每個月都有生日會，唔知小學會唔會有生日會呢？我好想小朋友對學校有親切感，令佢鍾意返學

答：很多小學到為學生慶祝生日，最重要是想學生學懂與同學們分享喜悅。另外，有部分小學會為小一學生慶祝小一滿月禮及小一百日宴，並會邀請家長一齊參與，令學生透過校內不同的慶祝活動，明白到學校除了是學習的地方外，也是另一個充滿愛的大家庭。

學生離開幼稚園進入小學，是人生中非常重要的階段，因此，我們需要家長一起通力合作，才能令小朋友喜愛上學，學生能學習新的知識之餘，最重要是要讓學生在小學階段身心健康成長。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

