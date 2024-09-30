校園天地｜崇德師生齊聚首　文化薈萃樂中秋

天主教崇德英文書院於9月13日舉辦了名為「文化薈萃樂中秋」的中華文化日，讓同學寓學於樂，親身感受中華文化的瑰寶，從而增添對傳統文化的認識和喜愛，藉此強化國民身份認同。（內容由天主教崇德英文書院提供）



操場上設置燈籠陣，中秋氣氛濃厚，吸引不少同學在燈籠前拍照留念。（圖片由天主教崇德英文書院提供）

適逢中秋佳節，中文科組於校園裡佈置了大型燈籠陣、中秋節展板向同學介紹節日的相關知識，並於操場設置燈謎遊戲，讓全校師生一同競猜，濃厚的節日氣氛瀰漫整個校園。此外，學校安排初中學生於其他學習經歷時段進行不同與中華文化相關的活動：中一級同學製作冰皮月餅、中二級同學製作月亮玉兔麵粉公仔、中三級同學製作楊桃燈籠紥作。

當天家長教師會為中一級同學籌備了冰皮月餅製作工作坊，同學可以體驗搓月餅皮、包餡、壓模等一系列的工序，最後還能帶回成品，與家人分享中秋的蜜意。月亮玉兔麵粉公仔工作坊則結合中國的民間傳統工藝與3D打印技術，讓同學發揮創意，親手製作專屬的玉兔月球燈擺設，為滿月之夜營造節日氣氛。楊桃燈籠紮作工作坊強調傳承紮作業的傳統手藝，讓同學一嘗以柔韌的竹篾紮出楊桃形態，再糊上玻璃紙，製作出專屬的楊桃燈籠，追憶昔日舊香港的節日情懷。

除了家長義工，當日「大大師兄師姐」校友們亦回到母校，為同學預備了不少中秋主題的親筆書簽，更即席揮毫讓同學自訂書籤內容。不少高中同學寫上「金榜題名」等字句，期望能在文憑試中大放異彩。「大大師兄師姐」們贈予校長「五星臨崇德」、「月滿中秋星滿崇德」、「月照崇德五星星」的掛飾，祝願本校同學繼續發光發亮，前程璀璨。

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