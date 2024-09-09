校園天地｜保良局鄧碧雲幼稚園參考歐美幼教模式　推高階思維學習

幼稚園是兒童接受啟蒙教育的地方，如何激發學生的求知慾和學習興趣尤其重要。保良局鄧碧雲紀念幼稚園參考歐美幼教模式，是大埔區唯一使用高階思維學習課程的幼稚園。校長葉彩玲表示，學校以「問題-探索-經驗」的教學模式，老師透過開放式問題引導學生思考，共同探索如何解決問題，結果顯示學生在自信、解難和表達能力較高，有助升小適應，亦為學生自主學習邁出重要一步。



（內容由保良局鄧碧雲紀念幼稚園提供）

保良局鄧碧雲紀念幼稚園是大埔區一間屋邨幼稚園，在葉彩玲校長加入學校後，將教育大學(前身教育學院)參考歐美幼教模式後，以「問題(Questioning)-探索(Exploration)-經驗(Experience)」的高階思維學習模式，建構一套本地的教學法帶入學校，令學生同樣可以享受「探索式」學習的樂趣。

葉校長說：「教育要以幼兒為本，每一名學生都是獨立的個體，故學校課程根據建構主義的理論，並參考問題導向學習法(Problem-based Learning)，並認清本地幼兒及有多元文化背景學生的特徵，設計以問題為中心的探索式學習活動。學校一直使用由老師自行編寫的校本課程，沒有既定的教材套，主要按學生的能力及興趣，讓幼兒透過問題探索、動手實踐及知識整合， 來提升他們的高階思維能力。」。

學校曾以大自然為一個課題，K1至K3雖然共用這個課題，但不同年級的學生探索範疇不一，即使同級，老師亦會按學生的吸收和學習能力進行調適，葉校長稱，老師會因應學生即日在學習的討論內容，課後決定翌日的教案，安排適合活動，以配合學生的發展。「所有學習均以兒童為本，按小朋友能力，延伸翌日的活動和探索的題目，透過課題學習，學生可以提升自己的學習興趣和能力，發揮不同創造力，例如大自然的課題學習中，學生對蝸牛外形、走路姿勢特別感興趣，在小組討論中，會與同伴一起觀察和討論，有助學生與人溝通和合作；亦有學生看見蝴蝶，驚訝蝴蝶翅膀的顏色和花紋不同，在繪圖時特別創作蝴蝶翅膀的花紋等。」

葉彩玲校長強調，採用這套高階思維學習課程，重點是老師的技巧，因為在教學的過程中需了解學生的反應，適時介入引導學生在探索過程可以更具體地學習和豐富經驗。「例如老師要懂得如何引發學生的能力，而我們留意到，在學校較有經驗和資深的老師，他們的掌握較佳。由於學生的生活經驗太少，老師會透過不同的體驗活動，以豐富學生的認知能力。同時在學習過程中，老師如何拿捏學生的想法是最重要，需要明白學生的想法、興趣，才能從中切入，以及提供合適學生的活動，同時刺激他們的思維，令學生可以有更多更闊的表達。」

如何「深化」學生的學習亦非常重要，葉校長表示，探索式的教學是為學生提供深入探討，而非蜻蜓點水式涉獵課題，因為與學生深入討論有助提升他們的認知概念。「大家都知的MIND MAP，學生在寫MIND MAP的過程中，可以幫助整理知識，加強學生的邏輯思維和分析能力。」而保良局鄧碧雲紀念幼稚園為了更能掌握學生的學習進度，課堂活動上，每一位學生都有表達的機會，老師會記錄他們的話，整理及歸納學生的想法，讓他們學會有系統性思考模式，為未來建立良好的學習能力。

葉彩玲校長稱，學校不時向學生家長了解學生升小後的適應情況，在家長的回饋中，發現畢業學生升小學後的解難能力、自信、表達能力都非常好，縮短子女在小一的適應時間，「有家長反應子女短短一個月已完全適應小一學習生活，同時發現子女遇到問題會自己先想辦法解決，較其他小一學生成熟。」反映這套教學法有助引導兒童思考，探索如何解決問題，為學生未來自主學習建立基礎。

（內容由良局鄧碧雲紀念幼稚園提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。