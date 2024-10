校長專訪｜從非物質文化遺產到科學　激發學生創意思維與文化傳承

這間學校不太悶?一座四米高機械人模型、及舞獅龍頭紮作一左一右擺放在救世軍韋理夫人紀念學校的雨天操場內,好不搶眼。校長程志祥主張學生放眼世界,上至天文,下至地理,任何天馬行空的點子都可提出;他認為學生不但要『Think big』,更應從日常生活配合學習,堅持學生看得到、觸得到才學得到,理想可以宏大,但不能單靠課本理論,日常生活技能必不可缺。



救世軍韋理夫人紀念學校的雨天操場放有一座4米高的機械人模型、以及舞獅龍頭紮作,希望學生透過看到摸到學習。(廖雁雄攝)

仿真港鐵車廂教能源技術 鼓勵學生走出框框

程校長稱自己是SEN學生,小時候常被標籤「坐唔定」又「難教」,他指香港教育的弊病是扼殺夢想,學校為了催谷成績,學生變得越來越缺乏好奇心,人應該要『Think out of the box』,學習不能只聽不動手,小孩要有造夢的能力,繼而大膽實踐,抄寫背誦會令學生無法跳出框框,對學習自然缺乏興趣,當他知道港鐵商場有一條由廣西紮作師傅製作的舞獅龍頭將被丟掉,覺得很可惜,於是將它放在校園,讓學生從非物質文化遺產了解傳統文化。

救世軍韋理夫人紀念學校的校園內,除設有不少STEAM學習設備,更有一個參照港鐵車廂設計的「能源教室」;課室的車門、扶手及座椅均由港鐵公司提供,跟真實列車沒有兩樣,學生置身其中學習能源技術,如風能、太陽能、鹽水發電及氫能等。程校長指,學生在有趣的環境上課會格外投入,較易入腦,而且,教室可順道教導學生日常知識課題,港鐵稍後會為座椅加上「優先座」貼紙,屆時便可讓同學了解關愛及排隊等人與人之間和諧相處的元素。

仿真港鐵車廂教學生能源技術,順道教導同學乘車的關愛文化。(廖雁雄攝)

拒絕學生高分低能 每天運動要自理

程校長認為,現今學生普遍缺乏自理能力,有見及此,校內有一間「韋理達人館」課室,內有被舖、電子煮食工具、熨衫板及行李篋,他曾見一名六年級的學生成績很好,卻不懂為鞋帶打結,一直以來要穿著自動黏貼的皮鞋,他不想學生「高分低能」,首要是教育學生解決問題,不再依賴家人照顧,例如之前『STEAM in cooking』課焗製曲奇餅,一名學生珍而重之將餅乾帶回家給祖父試食,他見到學生如此「生性」十分感動,可見學習得宜,不只單一成效,無論是科學、生活智慧及倫理價值觀都有得著。此外,學校又要求學生每天做早操,及每個小息都要到操場跑步,風雨不改,目的是鍛鍊體魄,不要讀死書。

玩具珍藏擺滿校園 營造沉浸式環境 鼓勵學生追夢

程校長是多啦A夢迷,不少玩具珍藏擺放於課室,學生踫見他都表現興奮,離遠已大喊︰「程校長,你好!」學生都不怕他,程校長笑稱自己童心未泯,亦因為玩具與學生多了話題,他辦公室便有一隻學生送的綠色限量版多啦A夢。走到一樓走廊,欄河上擺有一列「從學校通往世界」的港鐵路軌玩具,學生於小息時可自由遊玩,程校長認為沉浸式環境有助學生觀察及想像,用盡學校每個角落,有意無意間培養不同的價值觀,擴闊他們的視野。

此外,程校長又參考了世界各地的科學及常識教材,發現香港發展是最落後的,新加坡、美國、日本甚及國內都較可取,原因是香港的教科書一般都從探究方向出發,要學生搜集資訊,然後長篇大論作答,他著重學生透過活動組織、分析,最後推論,不是一味艱深,走精英制,教育的目的是幫助學生作全方位學習,延伸及創造未來。

「學校的使命不單是培養學生夢想,老師因為籌備新課程亦會多了想法,師生互相影響,利用這股能量一起向前行。」程校長期望學生都找到自己所長,不是做科學家及太空人才叫成功,他以汽車引擎比喻,學校是協助學生啟動,踩油門則靠學生自己。