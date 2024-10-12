校園天地｜圓玄一中校慶原創英語音樂劇 讓學生發光發亮

香港道教聯合會圓玄學院第一中學45周年校慶原創英語音樂劇《The Way of Tao》於9月27及28日公演，兩場觀演嘉賓、家長、學生、友校師生近千人，葵青民政事務專員鄧顯權、教育局荃灣及葵青區總學校發展主任陳珮盈、區議員郭芙蓉、陳藹怡、周潔莹等社會賢達亦撥冗蒞臨。是次公演體現學校「學生為本、五育並重」的教育理念，為學生提供發揮不同潛能的平台，讓學生發光發亮。（內容由香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供）



香港道教聯合會圓玄學院第一中學45周年校慶原創英語音樂劇。（圖片由香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供）

英語音樂劇得以成功，並非一朝一夕。於2022年學校引入Language Arts課程元素於英國語文科教學之中，期望學生更有效提升英文的讀寫聽說能力。同時，學校籌辦大型班際表演活動「English Festival」，為學生提供展示英文學習成果的舞台，在濃厚的英語氛圍下，學生展現出自信與潛能。

是次原創英語音樂劇以中國傳統文化思想為主題，而選擇英語作為演出語言，充分體現香港是一個多元及中西文化薈萃的國際化大都市，擁有獨特優勢以英語宣揚中華文化的道德價值。

音樂劇以老子《道德經》第64章「合抱之木，生於毫末」為主題，這句話闡述了事物發展變化「大生於小」的規律。故事講述男主角JACK出生於醫學世家，但無意繼承父業，終日沉迷於人工智能，認為未來依賴AI足以生活。後因一次意外穿越時空，遇上自己的祖先，開展一段高低起伏的旅程，最終領悟到「慎終如始」的道理。

簡偉鴻校長表示，為學生的精彩表現感到自豪。他指今天的表演不僅展示了學生的才能，更看到他們對《道德經》內容的深刻理解。學校希望透過以「道」為主題的音樂劇，推動「道化教育」的發展，同時向大眾展現《道德經》的思想如何體現於古代與現今社會，從而宣揚中華傳統文化的可貴之處。

45周年校慶原創英語音樂劇《The Way of Tao》圓滿落幕，為觀眾留下深刻印象。學生精彩表現，正好反映「一中人」的精神── 相信只要人人努力，與時並進，上下一心，追求卓越，未來必可取得成功。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供）

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