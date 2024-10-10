校園天地｜確立志向　敢夢飛翔　基孝少年太空人尋夢旅程

王灝鑾，聖公會基孝中學中四學生，自小對浩瀚的宇宙充滿好奇和嚮往。小學時，他經常到書局和圖書館翻閱科學書籍，自學天文知識。升中時得知學校有天文學會，他便立即加入，幾年內成為學會的得力幹將。儲積多年的天文知識和他廣大的志向，在 2024 年的暑假,為他叩開了航天之夢的大門。（內容由聖公會基孝中學提供）



灝鑾把尋夢的緣起娓娓道來︰「今年五月,在天文學會陳老師的鼓勵下，我參加了『少年太空人體驗營』。勝出的話，便可到內地參加航天員體驗課程，親身接觸遙不可及的宇航業。」據悉，本屆活動有超過 130 間中學,約 200 位同學參與。

少年太空人參觀酒泉衛星發射中心。（圖片由聖公會基孝中學提供）

灝鑾憶述首次遴選的情景，說︰「我懷著忐忑又興奮的心情,踏入太空館天象廳,與過百名學生一起參加太空科學問答比賽。作答不僅要求準確,還要比拼答題速度，結果更是即時顯示。」感激老師和灝鑾共同準備，灝鑾排名第 14，成功晉級。

第二輪考核是為期三天的營前集訓，其中夜行活動令灝鑾印象深刻，他說︰「在剛下完雨的黑夜,我們十人一組，持著手電筒,走在滿佈泥濘的山路，互相打氣，互相扶持，避免跌倒受傷。」他在 80 名同學之中脫穎而出，一星期後獲通知晉身最後一輪考核。他說︰「學校着重培養團隊精神，令我明白到與人協作的重要。我想這是通過選拔的主因。」

天文學會成員代表學校參加香港學界天文問答比賽，灝鑾（左一）是其中一名健將。 （圖片由聖公會基孝中學提供）

第三輪甄選中，灝鑾與其他入圍者就天文主題作個人闡述和小組討論。長年累積的天文知識，使鍥而不捨的他成為 30 名正選之一，成為基孝中學首名「少年太空人」。7 月 26 日，九日八夜的「少年太空人體驗營」揭幕，香港少年見證了國家劍指蒼穹的成就。

灝鑾到過文昌、北京、酒泉和西安，先後參觀文昌航天發射場、北京航天城、酒泉衞星發射中心、中國科學院國家授時中心等地方，學習了「計時儀器發展」、「高精度時間的應用」等知識，又體驗了航天員訓練項目，例如穿脫航天服、血液重新分佈訓練。

活動結束後，灝鑾有何感想？他說︰「太空浩瀚無垠,前輩們在航天事業中不斷地深入鑽研，揭開了一個又一個的宇宙奧秘，而眾多未解之謎有待我們年輕一代承前啟後,投入研究。我期望有一天，能夠從事天文相關的研，究改良火箭隔熱物料，提升火箭的性能……」尋夢圓夢的過程中，又孕育了更壯闊、更遠大的志向。

聽說，灝鑾最近為自己添置了一部小型但專業的望遠鏡……

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