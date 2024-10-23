校園天地｜藝術教育+正向教育　青松教育舞台　從嘔吐中成長

青松的「人人舞台」

今年九月，正值開學，香港道教聯合會青松中學卻在柴灣青年廣場Y綜藝館上演一連三場的校慶原創音樂劇〈嘔吐少女團〉。三場共接近一千八百位觀眾，學生們在台上全情投入，觀眾掌聲雷動，現場氣氛熱烈。筆者在散場時，更聽見一位觀眾一邊擦着眼淚一邊說：「想不到中學演出都可以有這樣的水平。」（內容由香港道教聯合會青松中學提供）



（香港道教聯合會青松中學提供）

這讓筆者不禁疑問：踏上舞台的學生需要些什麼條件呢？要歌精舞勁？要演技出眾？藝術總監並擔任填詞創作的梁業榮老師明確地回答：「他們只需要一顆想上舞台的心。」

一年前，三十位學生參與面試，三十位學生一同入選，學校秉持的就是一個信念：青松舞台人人可踏，不在成功只在成長。學校相信，透過全情付出，團隊同行，上過舞台，接受掌聲，就能夠為人生帶來一點改變。「我們相信他們，他們才能夠相信自己，他們才能夠在將來的人生中有一股力量繼續追尋自己喜歡的事情。」梁老師解釋道。

而事實上，劇場確實為學生帶來奇妙的改變。有一位女同學本身十分欠缺自信，走路低着頭，頭髮蓋臉，每次說錯台詞便會哭足大半天，但是當她踏上舞台，臉上露出的不再是眼淚而是笑容。完場時她還捉住老師的手笑着說：「老師，我答應過不再哭，我做到了，我做到了！」又有一位男同學與家人關係向來不好，時有磨擦，但是當知道男同學將要上台表演，父親卻主動跟他排戲，母親就飾演劇中的女同學與兒子對戲，家人關係也改善了不少。

（香港道教聯合會青松中學提供）

筆者最深刻的，還是女主角張銘茵的那一番說話：「我唱歌一直都捉不到節奏，但是我一直練一練，一直堅持……」張同學擦一擦眼角再說：「堅持的原因是……因為我真的很喜歡這件事。」

「嘔吐」的離經叛道

〈嘔吐少女團〉故事講述女主角歐碧桃在中三那年參加舞蹈大賽，但因為太過緊張，在台上嘔吐大作，出醜人前，成為學校的笑話。而她希望在畢業前，可以再次參加比賽，重新上路。故事勵志而富有意義，但筆者見到劇名時最大的疑問是：用「嘔吐」作為校慶劇名，真的可以嗎？而蔡子良校長在台上分享時就為我作出了解答。

「嘔吐這個概念，是一班老師與學生提出的概念。而我們作為老一輩，要做的是理解，打破已有的觀念，然後一同前行，這種社會才有新的創意新的意念。」蔡校長繼續解釋：「嘔吐其實是生活中正常不過的生理反應，就如人生當中的「遺憾」、「挫折」以及「短處」。而成長就是要面對自己的遺憾、挫折以及短處，結果未必成功，但卻必定可以成為一個更好的人。」

（香港道教聯合會青松中學提供）

在演出當日，學校更邀請了兩位戲劇界的嘉賓進行分享。香港音樂劇〈大狀王〉編劇張飛帆先生就分享道：「好看過很多很多演出，我被製作團隊的熱情深深打動，而我最感動的是，學校支持學生追夢的決心。」而香港音樂劇〈我們的青春日誌〉導演、編劇陳恩碩先生則認為：「演出喜出望外，帶出的訊息富有意義，更重要的是，學校容許有一個空間，讓學生做一些自己想做的事情。」

其實由劇名、招募演員到演出成果，筆者都覺得有點難以預料。這不禁令我想起劇中的一句對白：「有一些不理性的人，世界才會可愛一點。」

其他重要資訊

— 原創劇本由學校黎曜銘助理校長編寫，黎助校本身經驗豐富的編劇，曾為多個劇團編寫劇本。

— 歌詞全由本校老師負責創作。

— 演員來自中二至中五級，由2023年9月開始受訓。

— 劇目規模為正劇，長度為1小時40分鐘，包括13幕戲、十多首原創歌曲及舞蹈，對學生要求甚高

— 製作專業，水平驚喜

（內容由香港道教聯合會青松中學提供）

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