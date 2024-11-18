主打英語教學設全球公民課　蔡榮星小學校長：為學生好願逆難而上

以培育「明日領袖」為教學目標的小學，究竟要如何實踐？是學校早着先機5年前創校時已將科學科獨立成科？抑或是設立「全球公民課程」、從小培養學生關心香港以外的議題，與世界接軌？東華三院蔡榮星小學梁敦瑜校長的答案是「唔怕難」，學校不會因為「怕煩怕辛苦」，而不去選擇一些真正對學生有幫助的事。因此學校創校時已設立兩間STEAM室，下午設特色課發掘學生能力，期望學生充滿自信，讀得、玩得又有文化修養，令學生可以學以致用，而非「死記爛背」。



隱藏於「孤島」的新校舍軟硬件齊備

東華三院蔡榮星小學舊校原於沙田美林邨，創校5年，新校舍座落水泉澳邨山頂，去年1月才正式啟用，學校依山而建，鄰近配水庫，佔地近9千平方公尺。新校舍有30間課室，更設有2間STEAM室，一間作科學探究，另一間則着重科技導向，讓學生能夠在「Maker space」裏進行程式編寫及機械測試。

坊間常以「孤島」來形容水泉澳邨，校長梁敦瑜指學校運作暢順，一至六年級均有足夠收生，即使是外界最關注的交通問題，至今沒並無出現狀況。原因是未搬校前，校方已與校巴公司擬定路線。據她所知，不少家長會選擇跟子女步行上學，順道晨運，以致校內學生的體能亦不俗。

常規課與特色課相輔相成 發掘學生潛能

東華三院蔡榮星小學上午教授常規課，下午則設特色課，如正向教育、專家入課、STEAM 課程、體驗式遊歷及全球公民課程等，梁校長解釋，特色體驗課因較多討論及表達環節，老師較易發掘學生能力，例如學校早於小一已安排學生學習游泳，但不少學校因擔心游泳課風險性高而盡量避免，但他們不會因為「怕煩怕辛苦」而不去做，其實有不少研究指出，游泳可培養小朋友的集中力、堅持和毅力，老師又可從中發掘到擅長游泳的同學，加以栽培，故只要做足安全配套便可。

梁校長又指出，英語是面向世界溝通的語言，學校除聘有 3 位外籍英語老師外，亦在數學、視藝、音樂及體育科加入英語元素，訓練學生的讀聽寫技巧。而獨立成科的科學科，因大量教材及資訊均以英語編寫，她希望學生平日搜集資料或進行專題研究時，可加強英語能力。

梁敦瑜校長認為重點是要令學生學以致用，切忌「死記爛背」，老師會利用討論引導學生多角度思考和探究。（彭彥怡攝）

不主張死記爛背 全球公民課為升中裝備

究竟學校如何培養孩子成為未來領袖？梁敦瑜校長認為重點是要令學生學以致用，切忌「死記爛背」，她以「全球公民課」為例，老師會利用討論，引導學生多角度思考和探究，培養正向價值觀，像去年首屆畢業生便要以小組形式探討聯合國議題，如「戰爭和平」、「公平貿易」、「虐待兒童」及「珍惜水源」等，並自製素材向嘉賓講解，這些經驗對於他們日後升中是很好的鍛鍊。

梁敦瑜校長寄語學生要「Aim High Reach High」，學校不會因為「怕煩怕辛苦」，而不去選擇一些真正對學生有幫助的事。（彭彥怡攝）

我希望外界見到蔡榮星的學生是充滿自信，讀得、玩得又有文化修養。 東華三院蔡榮星小學梁敦瑜校長

學生連續兩屆創科比賽奪獎 關注病患照顧者

梁敦瑜校長寄語學生要「Aim High Reach High」，學生亦努力達成目標。東華三院蔡榮星小學小五學生梁文瑄，連續兩年取得「城市創科大挑戰」獎項，去年她憑『銀髮腦友記』勇奪初小組冠軍，今年再夥拍同學林晉熹以『幫緊你，喘口氣』取得創新獎及最喜愛獎。

小五學生梁文瑄（左）及林晉熹（右）以『幫緊你，喘口氣』取得「城市創科大挑戰」創新獎及最喜愛獎。其中梁同學於去年已奪得冠軍。（彭彥怡攝）

梁同學指出，去年奪冠發明源自於其患有失智症的祖母，她長期臥床，負責照顧她的外傭十分吃力，於是想到用機械人協助，透過輸入患者的起居及飲食習慣等生活數據，讓機械人協助餵食及照顧其生活，同時，當患者的維生指數或身體狀況出現異常時，機械人亦可立即通知家屬或救護站。

至於今年的奪獎發明「幫緊你，喘口氣」則是進階版，對象除了老人家，亦能協助SEN學童的家長。系統增添了AI智能鏡頭，當發現患者出現特殊舉措或陷入危險，系統便會自動啟動電視，播放患者喜歡的歌曲、卡通或家人預先錄製的說話進行安撫，分散其注意力，令照顧者可爭取時間休息，毋須24小時在旁照料。

東華三院蔡榮星小學的校園樓梯以彩繪寫上學習座右銘，寓意學生擇高而立。（東華三院蔡榮星小學提供照片）

指導老師林雪穎認為這一代學生對電子學習很快上手，老師的責任都是引導性，如鼓勵學生多看新聞，了解身邊人和事的需要，學生參加比賽不是為了獎項，而是希望學生得到啟發，利用競賽深化課堂學到的知識，與其他參賽者一起交流。