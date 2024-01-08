校長專訪｜顏寶鈴書院以圖書館為學習起點　語文基礎助STEAM教育

九龍城直資中學保良局顏寶鈴書院本學年迎來新校長周楚成，由同一辦學團體的保良局第一張永慶中學調任而至。周校長接受「01教育」訪問時提到，學校早前翻新圖書館，期望學生透過閱讀不斷提升中英文水平，以促進STEAM教育以至是高中學習。另外，學校設有IB課程及宿舍，認為IB課程能配合學生需求，以及讓學生在校住宿學習獨立生活。



保良局顏寶鈴書院校長周楚成。周校長於新校長上任，原為另一屬校保良局第一張永慶中學校長。（黃寶瑩攝）

語文基礎為本 由ICE到STEAM再到STEAK

周楚成校長過往任教化學科，他認為學生要學好STEAM，先要擁有「ICE」基礎，即資訊素養（Information Literacy）、中文（Chinese Language）、英文（English Language），如果學生具備良好的中英文能力及對資訊科技的認識，閱讀STEAM材料如科學文獻及學術期刊時自然得心應手。因此，學校早前以較時尚的風格翻新圖書館，以此吸引學生到圖書館閱讀實體書或使用網上書籍平台，提升中英文能力及資訊素養。

保良局顏寶鈴書院早前完成學校圖書館的翻新，現時圖書館的風格較為時尚，期望吸引學生多閱讀不同種類的圖書，提升語文水平。（黃寶瑩攝）

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他提到，學生建立ICE基礎，並學到STEAM學科知識後，更重要是培養「STEAK」，即技能（Skill）、思維（Thinking）、探究精神（Exploration）、態度（Attitude）及知識（Knowledge），因為現時大學學歷只是投身社會的入場券，學懂待人處事的態度、溝通方法、勇於嘗試的精神等，更能幫助他們未來投身社會。

不少家長都着重的英文教育，學校除了使用全英教學，學生有一成屬非華語學生，來自日本、泰國、印度、尼泊爾及巴基斯坦等地。周校長說，學生於課餘時間亦會使用英文溝通，為本地學生提供更全面英語環境。另外，學校的師生比例較一般學校低，可以提供更好的照顧。

校舍天台設圓頂天文台觀星 吸引學生自主學習發掘知識

保良局顏寶鈴書院的校舍天台設有學界少有的圓頂天文台及反射望遠鏡，學校期望透過天文學刺激學生自主學習。（黃寶瑩攝）

顏寶鈴書院於校舍天台設有圓頂天文台，當中包括全港學界最大型的折射望遠鏡，其口徑為直徑九吋，比天文台和太空館的口徑更大。學校亦與天文台有不少合作，例如於2021年聯合於網上直播月全食，當時更有老師通宵駐守學校，確保直播順利完成。

周校長說天文學包羅萬有，能夠作為激發學生好奇心及想像力的起點，引導他們自主學習（Self-Directed Learning），「如果每一刻都要老師教晒，其實對學生發展空間唔大，因為教咁多就學咁多，相反如果我教完你之後，你發覺你真係仲想去學，呢個就唔同啦，因為你會主動再搵資料」，更期望學生應用自主學習態度到其他學科。他又舉例，不少學生於各個STEAM範疇都「玩得仲好過老師」，「因為佢哋就係投入，佢哋好投入去做一件事」。

保良局顏寶鈴書院STEAM課程的另一特色是設有中藥研究小組，學校正裝修新的中藥研究中心，以增設其他儀器。（黃寶瑩攝）

學校另一特色是設有中藥研究小組，學生可以使用中醫藥研究中心的各種科學儀器進行中藥科研實驗，部份儀器更達大學級數。周校長指，中醫藥愈受重視，期望學生透過小組認識更多。另外，學校正裝修新的中醫藥研究中心，新的中心除了空間更大，亦會有更多設備及儀器，例如會加設種植機，學生可以比對不同環境下種植的中藥如何影響藥效。

IB課程學額供不應求 選修與否應視乎個人性格及興趣

保良局顏寶鈴書院周楚成校長表示，學校每年可以供應50個IB課程學額，但供不應求。（黃寶瑩攝）

顏寶鈴書院提供本地文憑試課程（HKDSE）及國際通用的IB課程，為學生提供多一個選擇。周校長指，不少家長為子女選擇IB的原因之一是競爭較低，例如DSE中文科及英文科只有約1%學生考取5**，數學科「高一啲」也只有約1.5%考取5**，報讀IB較易取得高分，「香港去年4萬幾個學生，得4個狀元，但IB（狀元）係唔止呢個數字嘅」，「45分係好多人」。

現時學校每年提供50個IB學額，但供不應求。周校長說，為了幫助學生及家長考慮是否修讀IB，每年都會為中三學生及家長分別舉辦IB Nignt及IB Seminar，主要介紹IB學制的特色。他指IB特色是一是需要學生撰寫數千字的長文，如果學生語文能力好，IB可以是一個好選擇；相反，如果學生傾向「坐定定」考試，DSE會是較佳選擇。

宿舍受歡迎 舍監全天候照顧、設洗衣服務

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顏寶鈴書院是香港少數設有宿舍的學校，提供19個男宿位及19個女宿位，同樣供不應求。宿生除了有舍監全天候照顧之外，亦有導師於課後指導功課及由校工幫忙洗熨。學校亦有聘請廚師，宿生一日三餐基本上也可以在校內解決。周校長說，宿生主要來自內地，少部份為居於偏遠地區的本地學生，宿生的日常生活會有一定規律。另外，由於宿舍同樣供不應求，學校優先分配宿位於內地學生，然後再按住所距離分配宿位於本地學生。