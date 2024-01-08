校長專訪｜顏寶鈴書院以圖書館為學習起點 語文基礎助STEAM教育
九龍城直資中學保良局顏寶鈴書院本學年迎來新校長周楚成，由同一辦學團體的保良局第一張永慶中學調任而至。周校長接受「01教育」訪問時提到，學校早前翻新圖書館，期望學生透過閱讀不斷提升中英文水平，以促進STEAM教育以至是高中學習。另外，學校設有IB課程及宿舍，認為IB課程能配合學生需求，以及讓學生在校住宿學習獨立生活。
語文基礎為本 由ICE到STEAM再到STEAK
周楚成校長過往任教化學科，他認為學生要學好STEAM，先要擁有「ICE」基礎，即資訊素養（Information Literacy）、中文（Chinese Language）、英文（English Language），如果學生具備良好的中英文能力及對資訊科技的認識，閱讀STEAM材料如科學文獻及學術期刊時自然得心應手。因此，學校早前以較時尚的風格翻新圖書館，以此吸引學生到圖書館閱讀實體書或使用網上書籍平台，提升中英文能力及資訊素養。
他提到，學生建立ICE基礎，並學到STEAM學科知識後，更重要是培養「STEAK」，即技能（Skill）、思維（Thinking）、探究精神（Exploration）、態度（Attitude）及知識（Knowledge），因為現時大學學歷只是投身社會的入場券，學懂待人處事的態度、溝通方法、勇於嘗試的精神等，更能幫助他們未來投身社會。
不少家長都着重的英文教育，學校除了使用全英教學，學生有一成屬非華語學生，來自日本、泰國、印度、尼泊爾及巴基斯坦等地。周校長說，學生於課餘時間亦會使用英文溝通，為本地學生提供更全面英語環境。另外，學校的師生比例較一般學校低，可以提供更好的照顧。
校舍天台設圓頂天文台觀星 吸引學生自主學習發掘知識
顏寶鈴書院於校舍天台設有圓頂天文台，當中包括全港學界最大型的折射望遠鏡，其口徑為直徑九吋，比天文台和太空館的口徑更大。學校亦與天文台有不少合作，例如於2021年聯合於網上直播月全食，當時更有老師通宵駐守學校，確保直播順利完成。
周校長說天文學包羅萬有，能夠作為激發學生好奇心及想像力的起點，引導他們自主學習（Self-Directed Learning），「如果每一刻都要老師教晒，其實對學生發展空間唔大，因為教咁多就學咁多，相反如果我教完你之後，你發覺你真係仲想去學，呢個就唔同啦，因為你會主動再搵資料」，更期望學生應用自主學習態度到其他學科。他又舉例，不少學生於各個STEAM範疇都「玩得仲好過老師」，「因為佢哋就係投入，佢哋好投入去做一件事」。
學校另一特色是設有中藥研究小組，學生可以使用中醫藥研究中心的各種科學儀器進行中藥科研實驗，部份儀器更達大學級數。周校長指，中醫藥愈受重視，期望學生透過小組認識更多。另外，學校正裝修新的中醫藥研究中心，新的中心除了空間更大，亦會有更多設備及儀器，例如會加設種植機，學生可以比對不同環境下種植的中藥如何影響藥效。
IB課程學額供不應求 選修與否應視乎個人性格及興趣
顏寶鈴書院提供本地文憑試課程（HKDSE）及國際通用的IB課程，為學生提供多一個選擇。周校長指，不少家長為子女選擇IB的原因之一是競爭較低，例如DSE中文科及英文科只有約1%學生考取5**，數學科「高一啲」也只有約1.5%考取5**，報讀IB較易取得高分，「香港去年4萬幾個學生，得4個狀元，但IB（狀元）係唔止呢個數字嘅」，「45分係好多人」。
現時學校每年提供50個IB學額，但供不應求。周校長說，為了幫助學生及家長考慮是否修讀IB，每年都會為中三學生及家長分別舉辦IB Nignt及IB Seminar，主要介紹IB學制的特色。他指IB特色是一是需要學生撰寫數千字的長文，如果學生語文能力好，IB可以是一個好選擇；相反，如果學生傾向「坐定定」考試，DSE會是較佳選擇。
宿舍受歡迎 舍監全天候照顧、設洗衣服務
顏寶鈴書院是香港少數設有宿舍的學校，提供19個男宿位及19個女宿位，同樣供不應求。宿生除了有舍監全天候照顧之外，亦有導師於課後指導功課及由校工幫忙洗熨。學校亦有聘請廚師，宿生一日三餐基本上也可以在校內解決。周校長說，宿生主要來自內地，少部份為居於偏遠地區的本地學生，宿生的日常生活會有一定規律。另外，由於宿舍同樣供不應求，學校優先分配宿位於內地學生，然後再按住所距離分配宿位於本地學生。