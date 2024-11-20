迦密愛禮信校長黃敬珊以英文陪伴學生成長 盼學生具自信熱愛學習
常言道教師工作是「生命影響生命」，本身任教英文科的迦密愛禮信中學（下稱愛禮信）校長黃敬珊，讀書時受中學英文科老師感染，成為英文科教師。對她而言，教英文不只是「上堂教書」，讓學生應付考試，而是讓學生掌握工具去探索世界、表達自己，更重要的是讓她有機會與學生接觸、透過鼓勵和讚賞學生、分享人生經驗，與學生建立關係，從中培育和服侍學生，陪伴他們學習和成長。
她認為，學生起步點各有不同，「老師第一樣唔可以睇死學生」，因此她會因應學生程度，透過各種有趣的方式，吸引學生投入學習，並且不斷鼓勵學生，讓學生逐漸建立自信和成功感，開始享受學習，更培育出不少醫生、博士，以至英文老師。
黃校長加入愛禮信擔任校長後不再教書，但堅持以英文與學生溝通、以至為個別學生度身訂造英文練習題，與學生建立關係。她期望愛禮信成為一所「育人」的學校，學校會在不同層面採用類似模式，為學生提供大量各類型的機會，讓學生由享受學習、投入學習，最終成為做任何事都有熱誠的人，「總之學生中一入學，六年之後一定有成長」。
黃敬珊校長於23/24學年加入愛禮信任校長，之前一直在一所英中教英文，習慣以英文和學生溝通。加入愛禮信後她依然維持這個習慣，無論在校園內，還是在公共交通工具上，只要遇到學生，都會以英文與學生聊天、打招呼。
黃校長稱，學校並非英中，「最初學生都好怕醜，但都會開口回應」，而談話內容多是閒話家常，例如「食咗早餐未、食咗飯未」。她希望透過這些日常對話一點一滴，鼓勵學生多說英文，「我覺得如果同學見到校長都唔驚，可以同我講英文，是我最想見到的事」，亦反映她的教育理念。
受中學啟蒙老師影響 透過「教英文」培育學生建立關係
她透露自己出身屋邨家庭，中學入讀一所英文中學時遇到她的英文啟蒙老師，其授課方式十分有趣，例如會讓學生創作英文話劇然後演出，又會不時分享人生經驗，感染她自己教英文時，也會設計課堂內外的活動，讓學習不再沉悶。加上她以往遇到的教師都用心栽培學生、給她很多機會，令她十分看重與學生的關係，「我好相信，如果我同同學有一個好好嘅關係，其實佢會跟住我一齊進步」。
她舉例，以往教英文每堂都會與學生分享新聞，讓課堂內容每日不同保持新鮮感，又會想不同方法令學生享受學習。以閱讀報告為例，她鼓勵學生閱讀後找她講故事，完成後送學生一張貼紙，鼓勵學生有目的地講更多，後來更發展成全校活動，由高中生負責聽初中生分享故事。
至於英文作文，她會鼓勵學生投稿到英文報章，若文章獲刊登她會將剪報裱起送給學生留念，同時將剪報在她的教師座位貼堂。她又推出類似日記的「Extra Writting」，題目可以五花八門、天馬行空，而她亦不會仔細修改，更著重透過作文以文字和火柴公仔與學生交流，讓學生多用英文寫作，以免聚焦於學生的文法錯誤反而導致學生對作文卻步。
師生互動建立關係 學生畢業後仍不間斷
她笑言，有學生曾在「Extra Writting」表示討厭英文科功課，又試過有學生文章極多文法錯誤，「其實可以鬧到佢死」，但她選擇以輕鬆幽默的方式回應，透過這些互動與學生建立師生關係，並一直維持到學生畢業後。
她在訪問中與記者分享許多以往和舊生相處的時光和故事，例如有學生經常找她講英文故事，最後在沒有補習的情況下文憑試英文考獲5**；有幾位讀書時期英文成績一般，包括一位最初因英文底子太弱而無法閱讀英文書的學生，現在已成為中學英文教師，大家見面時一起討論如何「𠱁」學生講英文。至於那位討厭做英文功課的學生則已成為博士學者，為黃校長提供意見。
任校長後繼續以英文助學生建自信 主動邀學生英語聊天、鼓勵閱讀
現時角色轉變成為校長，不過黃校長依然著重與學生的關係，即使現在要處理校務行政，沒有入課室授課，無法如以往般與任教的學生單獨聊天，但她依然堅持信念，透過英文與學生接觸。因此無論早上學生上學回校，還是小息、午膳、下課後，總會不時見到黃校長與不同學生聊天，而且開學後一個多月她已經分批與所有中六學生午膳。
即使不認識的學生，她也會主動上前聊天，又會把握機會邀請學生閱讀英文書後與她分享、以至透過通訊軟件或電郵，按個別學生的程度出英文練習題給學生做，讓學生有機會答對然後讚賞學生，逐少逐少「𠱁」學生讀書，讓學生透過肉眼可見的成果慢慢建立自信，而這正正是愛禮信在做的事。
全方位為學生提供機會 助建自信、學習熱誠
黃校長解釋，由她自己與學生以英文溝通、到教師日常授課，以至全級學習活動、全校的跨學科情境學習日、到各類型課外活動、外出比賽，都是貫徹同一理念：為學生提供大量機會探索，從中學習和建立自信，並透過不同方式讓學生享受學習、吸引學生投入學習以至對學習充滿熱誠，「如果你有heart，你做事一定會做得好，最多開頭做得唔好，但慢慢就會好」。（見另稿）
加入愛禮信第二個學年，黃校長逐漸與學生建立關係，其中一個學生故事讓她十分感動。早前黃校長與一名中一生聊天時，學生言談間透露入讀愛禮信是因為參加學校資訊日時，看到黃校長與學生一起在台上以英語對話，於是決定努力讀書，希望成功入學後可以與校長用英文對話，最終如願與償。後來學生更主動提出在今年稍後舉行的學校資訊日，與黃校長一同上台與家長以英文分享。
黃校長期望愛禮信是一所「育人」的學校，每一名學生畢業時都比入學時更好。學生在校六年期間，會有大量機會讓學生涉獵不同範疇，從中建立自信；並可以認識真理、具備正確價值觀、畢業後貢獻社會，更重要是希望學生享受學習、投入學習，成為做任何事都有熱誠的人，上學年學校亦邀請中六畢業生填寫問卷，大部份學生均表示，經歷中學校園生活後，比以往更有自信、了解個人興趣。