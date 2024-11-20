迦密愛禮信校長黃敬珊以英文陪伴學生成長　盼學生具自信熱愛學習

常言道教師工作是「生命影響生命」，本身任教英文科的迦密愛禮信中學（下稱愛禮信）校長黃敬珊，讀書時受中學英文科老師感染，成為英文科教師。對她而言，教英文不只是「上堂教書」，讓學生應付考試，而是讓學生掌握工具去探索世界、表達自己，更重要的是讓她有機會與學生接觸、透過鼓勵和讚賞學生、分享人生經驗，與學生建立關係，從中培育和服侍學生，陪伴他們學習和成長。



她認為，學生起步點各有不同，「老師第一樣唔可以睇死學生」，因此她會因應學生程度，透過各種有趣的方式，吸引學生投入學習，並且不斷鼓勵學生，讓學生逐漸建立自信和成功感，開始享受學習，更培育出不少醫生、博士，以至英文老師。



黃校長加入愛禮信擔任校長後不再教書，但堅持以英文與學生溝通、以至為個別學生度身訂造英文練習題，與學生建立關係。她期望愛禮信成為一所「育人」的學校，學校會在不同層面採用類似模式，為學生提供大量各類型的機會，讓學生由享受學習、投入學習，最終成為做任何事都有熱誠的人，「總之學生中一入學，六年之後一定有成長」。



迦密愛禮信中學校長黃敬珊本身是資深英文教師，對她而言，教英文不只是「上堂教書」，讓學生應付考試，而是讓學生掌握工具去探索世界、表達自己，更重要的是讓她有機會與學生接觸、透過鼓勵和讚賞學生、分享人生經驗，與學生建立關係，從中培育和服侍學生，陪伴他們學習和成長。（周令知攝）

黃敬珊校長於23/24學年加入愛禮信任校長，之前一直在一所英中教英文，習慣以英文和學生溝通。加入愛禮信後她依然維持這個習慣，無論在校園內，還是在公共交通工具上，只要遇到學生，都會以英文與學生聊天、打招呼。

黃校長稱，學校並非英中，「最初學生都好怕醜，但都會開口回應」，而談話內容多是閒話家常，例如「食咗早餐未、食咗飯未」。她希望透過這些日常對話一點一滴，鼓勵學生多說英文，「我覺得如果同學見到校長都唔驚，可以同我講英文，是我最想見到的事」，亦反映她的教育理念。

專訪迦密愛禮信中學校長黃敬珊（右），於23/24學年加入學校任校長後，透過不同渠道與學生接觸並以英文和學生溝通，希望透過這些日常對話一點一滴，鼓勵學生多說英文。（迦密愛禮信中學提供）

受中學啟蒙老師影響 透過「教英文」培育學生建立關係

她透露自己出身屋邨家庭，中學入讀一所英文中學時遇到她的英文啟蒙老師，其授課方式十分有趣，例如會讓學生創作英文話劇然後演出，又會不時分享人生經驗，感染她自己教英文時，也會設計課堂內外的活動，讓學習不再沉悶。加上她以往遇到的教師都用心栽培學生、給她很多機會，令她十分看重與學生的關係，「我好相信，如果我同同學有一個好好嘅關係，其實佢會跟住我一齊進步」。

她舉例，以往教英文每堂都會與學生分享新聞，讓課堂內容每日不同保持新鮮感，又會想不同方法令學生享受學習。以閱讀報告為例，她鼓勵學生閱讀後找她講故事，完成後送學生一張貼紙，鼓勵學生有目的地講更多，後來更發展成全校活動，由高中生負責聽初中生分享故事。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊以往任英文教師時透過不同方法吸引學生多用英文。以閱讀報告為例，她鼓勵學生閱讀後找她講故事，完成後送學生一張貼紙，鼓勵學生有目的地多講英文。（黃敬珊校長提供）

至於英文作文，她會鼓勵學生投稿到英文報章，若文章獲刊登她會將剪報裱起送給學生留念，同時將剪報在她的教師座位貼堂。她又推出類似日記的「Extra Writting」，題目可以五花八門、天馬行空，而她亦不會仔細修改，更著重透過作文以文字和火柴公仔與學生交流，讓學生多用英文寫作，以免聚焦於學生的文法錯誤反而導致學生對作文卻步。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊，擔任英文科老師時，經常鼓勵學生投稿到英文報章，若文章獲刊登她會將剪報在她的教師座位貼堂展示。（黃敬珊校長提供）

師生互動建立關係 學生畢業後仍不間斷

她笑言，有學生曾在「Extra Writting」表示討厭英文科功課，又試過有學生文章極多文法錯誤，「其實可以鬧到佢死」，但她選擇以輕鬆幽默的方式回應，透過這些互動與學生建立師生關係，並一直維持到學生畢業後。

她在訪問中與記者分享許多以往和舊生相處的時光和故事，例如有學生經常找她講英文故事，最後在沒有補習的情況下文憑試英文考獲5**；有幾位讀書時期英文成績一般，包括一位最初因英文底子太弱而無法閱讀英文書的學生，現在已成為中學英文教師，大家見面時一起討論如何「𠱁」學生講英文。至於那位討厭做英文功課的學生則已成為博士學者，為黃校長提供意見。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊（左二）表示，自己當初受中學英文啟蒙老師影響而成為英文教師，因此特於舊生成為教師，特別是英文教師感到高興，例如圖中的三人都是黃校長的學生，現在已回到母校任教師。（黃敬珊校長提供）

任校長後繼續以英文助學生建自信 主動邀學生英語聊天、鼓勵閱讀

現時角色轉變成為校長，不過黃校長依然著重與學生的關係，即使現在要處理校務行政，沒有入課室授課，無法如以往般與任教的學生單獨聊天，但她依然堅持信念，透過英文與學生接觸。因此無論早上學生上學回校，還是小息、午膳、下課後，總會不時見到黃校長與不同學生聊天，而且開學後一個多月她已經分批與所有中六學生午膳。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊透過不同方式與學生接觸，圖為她與中六學生午膳。（迦密愛禮信中學提供）

即使不認識的學生，她也會主動上前聊天，又會把握機會邀請學生閱讀英文書後與她分享、以至透過通訊軟件或電郵，按個別學生的程度出英文練習題給學生做，讓學生有機會答對然後讚賞學生，逐少逐少「𠱁」學生讀書，讓學生透過肉眼可見的成果慢慢建立自信，而這正正是愛禮信在做的事。

全方位為學生提供機會 助建自信、學習熱誠

黃校長解釋，由她自己與學生以英文溝通、到教師日常授課，以至全級學習活動、全校的跨學科情境學習日、到各類型課外活動、外出比賽，都是貫徹同一理念：為學生提供大量機會探索，從中學習和建立自信，並透過不同方式讓學生享受學習、吸引學生投入學習以至對學習充滿熱誠，「如果你有heart，你做事一定會做得好，最多開頭做得唔好，但慢慢就會好」。（見另稿）

專訪迦密愛禮信中學校長黃敬珊期望，學生透過不同機會探索，從中學習和建立自信，並透過不同方式讓學生享受學習、吸引學生投入學習以至對學習充滿熱誠經。圖為黃校長陪伴學生到大灣區交流。（迦密愛禮信中學提供）

加入愛禮信第二個學年，黃校長逐漸與學生建立關係，其中一個學生故事讓她十分感動。早前黃校長與一名中一生聊天時，學生言談間透露入讀愛禮信是因為參加學校資訊日時，看到黃校長與學生一起在台上以英語對話，於是決定努力讀書，希望成功入學後可以與校長用英文對話，最終如願與償。後來學生更主動提出在今年稍後舉行的學校資訊日，與黃校長一同上台與家長以英文分享。

黃校長期望愛禮信是一所「育人」的學校，每一名學生畢業時都比入學時更好。學生在校六年期間，會有大量機會讓學生涉獵不同範疇，從中建立自信；並可以認識真理、具備正確價值觀、畢業後貢獻社會，更重要是希望學生享受學習、投入學習，成為做任何事都有熱誠的人，上學年學校亦邀請中六畢業生填寫問卷，大部份學生均表示，經歷中學校園生活後，比以往更有自信、了解個人興趣。