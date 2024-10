校長筆記｜愛禮信人的故事

文:迦密愛禮信中學黃敬珊校長

本校成立四十多年,一直紮根聖經真理的教導,致力於學生的全人發展。我們深信每一位同學都是獨特且重要的,這是我們秉持的「Everybody Matters」理念。每位學生都擁有不同的潛能,我們期盼透過多元化的學習經歷,讓每一位愛禮信人從中認識自己,擁抱挑戰,發揮所長。



本校喜獲「開心校園」優異獎 (左起:輔導主任黃敏瑤老師、司徒美燕副校長、黃敬珊校長)(黃敬珊校長提供)

學校除了持續發展深受歡迎的校本正向教育課程和跨學科學習體驗,還提供多項體藝活動。學生積極參與,老師陪伴成長,令同學在多個比賽中屢獲佳績。

這兩年,我常與師生分享「Enjoyment, Engagement, Enthusiasm」(3E)理論(註1),強調學習應從「享受」開始、逐步到「投入」,最終成為「熱愛」,這樣的學習過程和結果令人鼓舞,更能激發學生的內在動力。去年,學校更獲得「開心校園」獎勵計劃優異獎(註2),這是對我們努力的肯定。

鄭柏羲同學對跳繩的熱愛已達3E理論中的「Enthusiasm(熱愛)」。(黃敬珊校長提供)

同學們在不同的領域中經歷學習與成長,這些都是一個個溫暖人心的「愛禮信人的故事」。而跳繩隊劉靜雯老師陪伴見證鄭柏羲同學成長的經歷就是其中之一。

在校本正向教育學科中,有一個單元名為「Chill Fun Delivery」,同學們可以在其中發掘並展現自己的專長。四年前,柏羲被一位同學的花式跳繩表演深深吸引,他覺得同學跳繩技藝既「型」且「cool」,在同學的鼓勵下,柏羲決心參加學校的花式跳繩隊。

作為初學者,柏羲只能掌握前繩的基本技巧。劉老師看著他的身形,不禁懷疑他是否適合跳繩。然而,基於「Everybody Matters」的信念,劉老師認為無論經驗多少,每位學生都應該獲得發光發亮的機會,最終柏羲在僅練習兩次後,便參加了校內的「藝文青」表演。雖然他只負責簡單的個人前繩及跳幾下大繩,但這對他來說卻是一個畢生難忘的體驗,讓他感受到自己是團隊的一分子。

鄭柏羲同學與隊友在元宵綵燈晚會表演中展現才華,增强自信。(黃敬珊校長提供)

劉老師表示,在這兩年的跳繩隊練習中,深深被柏羲對跳繩的熱愛所感動。柏羲投入練習以提升自己的跳繩技術,堅毅不放棄的精神成為了隊員們的榜樣。他因經常在家練習弄壞了家具,而被母親屢次警告不准他再跳繩。為了不影響家人,柏羲只好在家外的走廊、電梯大堂、公園練習,繼續追尋他的跳繩夢想。這段跳繩旅程讓柏羲建立了自信,如今他已經能夠獨當一面,參與個人演出,並在今年正式加入香港隊。他的努力不僅體現在跳繩上,還展現在學業中。他用實際行動證明,跳繩並不會影響他的學業,反而培養了他自律和時間管理的能力,因而成功獲得了父親的支持,讓他能繼續參加跳繩活動。

某天,我遇上了柏羲,問他跳繩的學習進度如何,柏羲開心的告訴我:

「現在目標是幫助愛禮信繩隊奪得學界冠軍,並以跳繩散發正能量,激勵更多同學追尋夢想,並在團隊中建立深厚的友誼與信任。我已到達3E中的『熱愛』呢!」

在此,我也要感謝劉老師對柏羲的同行和鼓勵,成就了今天不一樣的柏羲。

註1:根據Professor Renzulli的觀察,there are three characteristics that exemplify what most students and teachers experience when the best forms of learning take place:Enjoyment, Engagement and Enthusiasm.

註2:「開心校園」獎勵計劃,是參照聯合國教科文組織對開心校園的元素為藍本,通過檢視學校的一藍子措施及不同持分者的意見為評審標準。本校在計劃中獲頒優異獎,表揚學校在推動學生的身心靈及社交健康等全人發展上的努力。

迦密愛禮信中學黃敬珊校長(校長提供)

作者簡介:

黃敬珊校長於2023年9月到任迦密愛禮信中學,於香港大學獲取文學士、教育文憑及教育碩士。大學畢業後於迦密中學任教,曾任英文科科主任、家校聯絡主任及副校長(學生發展)。黃校長的興趣為唱歌及彈結他,而最令她感到興奮的是見到自己的學生投身教育界,特別是像她一樣成為英文老師,協助學生提升英文能力 。