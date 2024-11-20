迦密愛禮信中學反轉教室　學生教老師沖咖啡、日文體驗教學苦與樂

提起教師專業發展日，學生通常即時聯想到可以不用上學放假一天，讓教師專業進修。迦密愛禮信中學2024年4月的教職員發展日推出「反轉教室」工作坊，安排師生角色互換，由該校28名學生擔任導師，自行準備課程內容，為一眾教師們舉辦6個不同各類型的工作坊。



有學生表示，事前花了不少時間預備工作坊的教案，並且需確保內容清晰易明，體會到教師日常工作艱辛之處。校長黃敬珊稱，教師團隊反應正面，認為活動除了讓教師學習新知識外，亦讓教師在活動中從另一角度認識學生，了解學生長處。



迦密愛禮信中學於2024年4月學校教師專業日舉行「反轉教室」活動，由28名學生擔任導師，為全校教職員安排6個不同類型的工作坊。（迦密愛禮信中學提供）

「反轉教室」師生角色互換 學生導師出題即場考老師

黃敬珊校長表示，校內許多學生都有不同長處和優點，教師團隊希望讓他們有機會展示才能，經討論後認可以讓這些學生透過「反轉教室」擔任導師，透過師生互換位置，向教師一展所長。

「反轉教室」工作坊於2024年4月5日舉行，當日一眾教職員化身「學生」，分批參與由學生導師主持的牛油曲奇製作、機沖咖啡操作班、健球、棋藝、日語及日本文化和橡皮印章工作坊。校長黃敬珊笑言「自己改簿就快，但小時候做勞作也是雞手鴨腳，平日亦甚少下廚」，所以選擇參加牛油曲奇製作工作坊，學習新技能。

迦密愛禮信中學校長黃敬珊（右一）於學校教職員發展日「反轉教室」活動中，在學生導師指導下學習製作牛油曲奇。（迦密愛禮信中學提供）

談及一眾學生導師的表現，她形容十分感動，「發現學生原來這麼厲害，也許最初會有點緊張，但慢慢講就愈講愈好」，部份學生導師更自行預備測驗卷和不同題目考驗老師們，直言自己當日開心到不得了，「因為老師最開心就是見到學生成長，特別是見到他們回答提問時頭頭是道，又懂得教自己」。

迦密愛禮信中學於學校教職員發展日「反轉教室」活動中，安排學生導師為教職員舉辦多個工作坊，包括由學生導師教授日文及日本文化。（迦密愛禮信中學提供）

教師刻意模擬學生上課不專心 讓學生易地而處思考

不過當日一眾教師並非坐定定上課，而是有時特意模仿學生上課時不斷交談、不時向老師投訴其他學生，考驗學生導師的反應，希望讓學生明白，其實作為老師也有難處，「當佢哋（學生導師）真正授課時先至感覺到」。同時也讓學生易地而處，從教師的角度出發去思考。

迦密愛禮信中學於學校教職員發展日「反轉教室」活動中，安排學生導師為教職員舉辦多個工作坊，包括由學生導師指導教師雕刻橡皮印章。（迦密愛禮信中學提供）

黃校長認為，工作坊的一些經歷讓她也有所反思，例如即使她的手製曲奇外形不佳，但依然獲得學生導師稱讚，「其實我哋（教師）都係要咁樣去稱讚同學」。同樣參與曲奇工作坊的黃靄琳老師則指，她本身有任教個別學生導師，但上課以外與學生接觸機會不多，認為活動讓她更深入認識學生的另一面。

迦密愛禮信中學2024年4月的教職員發展日推出「反轉教室」工作坊，由學生任導師為教師舉辦各類型工作坊。圖為校長黃敬珊（中）與一眾學生導師，左起為中三生梁嘉淇、中二生梁奕朗、中五生陳嘉盈；右起為中五生陳彥希、中三生黎伯駿和中四生梁晉維。（蕭輝浩攝）

學生導師：深深體會教師日常工作 我哋應該要好好上課

一眾學生導師儘管當日遇到考驗，但授課表現獲得出席的教師們一致讚賞。在教師填寫的工作坊問卷亦顯示，參加教師十分滿意學生導師的表現，亦認為有助欣賞學生導師的長處。

一眾學生擔任導師後，亦深深體會到教師日常工作的艱辛，特別是今次學生事前有不少時間準備個多小時的工作坊內容，但老師則需每日上許多節課。負責日文及日本文化工作坊的中五學生陳彥希表示，經歷活動後感激老師花許多時間和思心備課、改卷、準備課堂活動，甚至聽聞有老師需工作至晚上10時，「好值得反思我哋作為學生，我哋應該要好好上課，上課前做好預習，唔返浪費老師嘅一番心意」。

迦密愛禮信中學於學校教職員發展日舉行「反轉教室」活動，由學生任導師為教師舉辦不同工作坊，圖為中三生黎伯駿在旁指導老師學習如何操作咖啡機。（迦密愛禮信中學提供）

機沖咖啡操作班學生導師中三生黎伯駿和牛油曲奇工作坊的學生導師中二生梁奕朗，亦不約而同分享稱，由於兩個項目均涉及一些特定動作和工具，因此需要特別利用圖片展示，讓他們明白到，其實老師所預備的電子簡報並不簡單。而負責棋藝工作坊的中四學生梁晉維同學亦稱，工作坊的事前準備功夫很重要，需要熟悉自己負責的桌上遊戲玩法和規則，並且需要事前綵排。

迦密愛禮信中學於學校教職員發展日舉行「反轉教室」活動，由學生任導師為教師舉辦不同工作坊，圖為中中四學生梁晉維（後排右一）向老師介紹桌遊。（迦密愛禮信中學提供）

另一位負責健球工作坊的中五生陳嘉盈同學分享稱，自己不單體驗了做老師，更看到老師們在她負責的工作坊中很專心和投入，「他們做了一個很好的榜樣給我們」。負責橡皮印章工作坊的中三生梁嘉淇同學透過活動明白到，老師平日授課並不簡單，又指留意到老師日常上課需要顧及許多事情，例如要按課堂內容展示教材、又要顧及不同學生反應，「還有就是在課上的時候，他們都會很有愛心去解答我們的問題」。