聖若瑟書院會考9A生升任母校校長　任教20年「未諗過走」全為報恩

聖若瑟書院新任校長郭迪民於本學年（2024/25）由副校長升任，接替榮休的黃婉芬校長。郭校長小學就讀聖若瑟小學，中學升讀聖若瑟書院並取得會考9A佳績，預科畢業後升讀香港大學土木工程學系，畢業後工作一、兩年就回到聖若瑟書院任教，至今已有20年。他笑言自己的人生有七、八成都在聖若瑟度過，是一個「好St. Jo嘅St. Jo仔」，更感恩學校給予他的一切，打算只要學校一日有用得着他的地方，他都會一日留在學校。



聖若瑟書院校長郭迪民小學就讀聖若瑟小學，及後升讀聖若瑟書院，在學校任教20年。他說自己有七、八成的人生在聖若瑟度過，校園內的一草一木都十分熟悉。（周令知攝）

「St Jo仔」代表勇於嘗試 數十年前已於校內放煙花

聖若瑟書院的英文名字是「St. Joseph's College」，學生都會自稱「Josephian」，中文就是大家叫慣叫熟的「St. Jo仔」。郭校長幾乎整個人生階段都在聖若瑟書院渡過，對「St. Jo仔」的感受特別深。

被問到「St. Jo仔」有何特點，他說自己最近剛好也問中一學生同一問題，「5班入面，好似有3班定4班，頭一、兩個答案就答我『We are brave』（我們是勇敢的）」。新生們的答案與郭校長這位大師兄的想法一樣，「學校正正就係一個好自由、好開放嘅政策，畀同學一個平台去試佢哋最想試嘅嘢，而我哋St. Jo仔就係好勇敢去嘗試新事物」。

聖若瑟書院的學生活動基本上都由學生負責，郭校長舉例指，聖若瑟書院於廿多三十年前已經會於校慶活動放煙花，當時而言的確屬學界少見，另外學校過去有學生提出想創立中藥學會及帆船班時，學校亦會想方法及尋找資源，讓學生的想法得以成真。

說到「St. Jo仔」的特點之一，聖若瑟書院校長郭迪民直言自己是一個「好St. Jo嘅St. Jo仔」，又指「St. Jo仔」的特點之一是勇敢，會不斷嘗試新事物。（周令知攝）

備戰高考期間需留院治療 感恩獲同學老師支持

郭校長亦提到「St Jo仔」的另一個特質：感恩。他憶述自己備戰高考時曾因病留院，同學們得到老師同意後將所有課堂錄音，放學後將錄音帶送到醫院，讓他在醫院學習，「呢件事其實好阻佢哋時間，你諗下喺學校放學之後仲要拎錄音帶畀我去探我，老師都嚟探我。其實呢件事對我嚟講係好感動嘅，我自己生病，但係原來我周圍咁多人支持，所以就住呢件事情，我對學校非常感恩，我都希望而家可以將呢件事傳遞畀學生」。

他坦言自己當年選擇回來母校教書，也是為了回報當年的恩情。記者特意問郭校長「其實呢份恩情有冇報得完嘅一日？」，郭校長直言「呢個問題我真係冇諗過」，思考片刻之後就說，「我覺得只要學校有用到我嘅地方，我就會繼續去報呢個恩情」，更說有其他舊生都會有一樣的想法，因為學校一直都有舊生大力支持，提供不同範疇的專業指導以至是財政支援。

聖若瑟書院校長郭迪民表示，自從他回到母校任教之後，從來沒有想過要離開。他更說只要學校有用到他的地方，他就會繼續留在學校。（周令知攝）

郭校長說St Jo仔們有一句說話，就是「Once a Josephian，always a Josephian」，「我哋一日係St Jo仔，一世都係St Jo仔，呢件事係好強烈嘅，烙印喺我個心度，我返嚟之後真係冇諗過去其他地方。」既因為聖若瑟書院是他長大的地方，也因為他過去在學校任教時經常有機會作出新嘗試，使他希望留在學校繼續推動學校發展。

曾考試得七十多分爆喊 少分享讀書心得因學生學不到

郭校長在學校任教多年，風格親民深受學生歡迎，而他曾在會考奪9A佳績，不過他讀書時期亦非一帆風順。他透露，升中一後因未能適應，歷史科教到四大文明古國時，一些與埃及相關的生字實在記不住，結果考得七十幾分「爆喊」，笑言「我係嗰啲九十幾分問嗰幾分去咗邊嘅人」。他又說自己數理科表現較好，初中時輕敵未有特別操練，後來升讀中四初次接觸附加數學時，首次測驗只是僅僅合格，後來中五追到九十多分拾回信心，成績亦重回正軌。

聖若瑟書院郭迪民校長特意提出在化學室拍照，原因之一是自小對數理感興趣，喜歡以實驗印證書本上的理論加深印象，所以高考時期特別喜歡化學堂。他最初回到母校教書時主要任教數學及化學，後來轉教物理。他說自己極具求知慾，做老師後也會做實際確認書本的說法是否正確。（周令知攝）

既然會考能獲9A傑出成績，想必不少學生都想了解郭校長的讀書心得感，不過他自言很少公開分享，「嗰啲只係我嘅讀書方法，唔代表佢可以應用到其他同學」。他說自己可以每日早上8時半起身溫書直至深夜12時，中間只有午餐和晚餐休息，一天溫書超過12小時，「你哋係咪真係做到？」。

他又指自己做歷屆試題時不需要紙筆運算，只需要一部計數機，題目可以在內心完成，同學完成1年的試題時，他可能已經完成5、6年的試題，「所以你未必可以學到我嘅方法」。他強調讀書方法不能照抄，否則隨時得不償失，最重要是找到適合自己的方法。

校友支持下硬件大翻新 學校核心價值維持不變

聖若瑟書院即將踏入150周年，郭迪民校長表示學校的硬件改進了不少，而不變的就是學校的核心價值。（周令知攝）

聖若瑟書院即將踏入150周年的重要里程碑，期間當然有轉變亦有不變。郭校長於上任前負責學校大裝修及翻新的「Vision 22」計劃，加上學校獲分配位於堅尼地道另一側的校舍，現時可為學生提供更多空間作不同學習用途，包括全新的圖書館及學習活動中心，以至是將7個班房及走廊整合，以近5,000呎空間建成「Innovation Hub」，以促進學校的STEAM教育。郭校長特別提到，能夠促成計劃需要感謝校友慷慨解囊及特意回校貢獻其專業知識。

至於不變的，就是聖若瑟書院的核心價值，多年來都為香港培養不同範疇的領袖，很多社會賢達都是校友，例如已經產出兩任中大校長，包括下任校長盧煜明教授及前校長高錕教授。