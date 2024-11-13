校長灼見｜培育小小企業家

文：天主教領島學校李安迪校長



企業家精神對於孩子成長的重要性

1. 應對人工智能帶來的挑戰

人工智能技術的進步正在改變我們的生活和工作方式。許多傳統行業，如製造業、零售業和客服行業，正在被自動化和機器人取代。例如，自動駕駛技術的發展可能會取代許多卡車司機和出租車司機的工作。根據麥肯錫的研究，到2030年，全球約有800萬至1億2000萬個工作崗位可能會因自動化而消失。

在這樣的背景下，企業家精神顯得尤為重要。企業家精神包括創新、風險承擔、問題解決和自我驅動等特質，這些特質能夠幫助孩子在面對不確定性和挑戰時，找到新的機會和解決方案。例如，當傳統零售業受到電商和自動化技術的衝擊時，一些具有企業家精神的年輕人創辦了線上平台，提供個性化的購物體驗和增值服務，成功地在市場中站穩腳跟。

（李安迪校長提供）

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2. 適應新工種的誕生

隨著人工智能和其他新技術的發展，許多新興職業應運而生。例如，數據科學家、機器學習工程師和AI倫理專家等職位在近年來迅速崛起。這些新工種需要員工具備創新思維和跨學科的知識，這正是企業家精神所強調的。

以數據科學家為例，這一職業需要員工具備數據分析、編程和商業洞察力等多方面的技能。許多成功的數據科學家都是具有企業家精神的人，他們能夠在海量數據中發現商機，並通過創新的方法解決實際問題。例如，Netflix利用數據科學技術分析用戶的觀看行為，從而推薦個性化的內容，極大地提升了用戶體驗和訂閱率。

3. 培養創造力和創新能力

企業家精神強調創造力和創新能力，這對於孩子的成長至關重要。未來的世界充滿變化和不確定性，只有具備創造力和創新能力的人才能夠在競爭中脫穎而出。學校和家長應該鼓勵孩子探索自己的興趣，嘗試不同的活動和項目，培養他們的創造力和解決問題的能力。

例如，許多學校開設了創客課程，讓學生通過動手實踐學習編程、電子和機械等知識，並設計和製作自己的創意作品。這些課程不僅能夠激發學生的創造力，還能夠培養他們的團隊合作和項目管理能力，為未來的創新和創業打下堅實的基礎。

4. 激發自我驅動和持續學習的態度

企業家精神還包括自我驅動和持續學習的態度。隨著技術的不斷進步，未來的職場將需要員工不斷學習和更新自己的技能。具有企業家精神的孩子往往具有強烈的好奇心和學習動力，他們能夠主動尋找學習機會，不斷提升自己。

例如，許多成功的企業家都是自學成才的，他們通過閱讀、在線課程和實踐，不斷學習和掌握新的知識和技能。這種自我驅動和持續學習的態度不僅能夠幫助他們在職業生涯中取得成功，還能夠讓他們在面對未來的挑戰時，始終保持競爭力。

（李安迪校長提供）

有見及此，本校致力全方位培育學生企業家精神，希望從小將這顆種子埋在孩子心中，待他們遇到機會時就可以立即茁壯成長。學校於生命教育課加入Leader in Me課程，從小培育孩子七個成功的習慣，這七個習慣正正就是過往成功企業家所擁有的特質。除此，本校於四至六年級加入不同與企業家精神的課程，例如理財課程、義工課程、企業家課程，培養學生對相關範疇的知識及技能。

在本年度，五年級同學變需要觀察學校15分鐘路程的生活圈內有甚麼問題需要解決。學校安排參觀、工作坊及體驗活動，讓學生親身進行感受(同理心)。同學需要選出一個問題構想出解決方案。我們會派發每位同學$140作為資金，讓他們在有限的資源下啟動有關方案。最後，我們也會安排學生推銷自己的方案(Pitching)，說服不同企業支持他們的方案並獲得資源進行發展。這課程重點就是一個平台，讓學生親身經歷整個過程並有機會運用到學會的知識及技能。

企業家精神對孩子非常重要，因此學校必須加強這個範疇的教學，減少一些為考試的操練，這樣孩子才能夠在未來社會佔一席位。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

