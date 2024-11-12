中電與大亞灣核電公司安排高中生參觀核電站　了解國家核能發展

中華電力有限公司（中華電力）和大亞灣核電運營管理有限責任公司在今個學年起安排學生考察團到訪大亞灣核電站，以支持教育局公民與社會發展科的內地考察，加深學生對國家的認識。



中華電力和大亞灣支持香港教育局公民與社會發展科內地考察，安排高中學生參觀大亞灣核電站 。（中電提供圖片)

首個到訪大亞灣核電站的學生考察團來自趙聿修紀念中學，超過 150 名高中學生、老師和校長於上周（7日）參觀了大亞灣核能科技館，了解零碳排放的核能如何協助國家和香港減排，並體驗了核電站安全先進的環境。

教育局副秘書長陳慕顏於考察團啟動儀式上表示，學生不僅能藉參觀大亞灣核電站了解國家核能發電技術的發展，體會國家的成就與香港穩定發展的密切關係，亦可反思核安全和可持續發展的重要性，拓寬視野。中華電力企業發展總裁莊偉茵則說，今年是大亞灣核電站營運30周年的里程碑，在這個時刻啟動學生考察計劃更是別具意義。

廣東核電合營有限公司副總經理容佩珊稱，作為大亞灣核電站的營運方， 大亞灣核電運營管理有限責任公司一向致力推廣核能科普，提升公眾對核能的認識。學生考察活動正是向公眾展示核電安全、環保且可靠的重要平台。

參察團了解核電對達致減碳目標和可持續發展的重要性，並學習核安全和了解國家在核能行業的發展。（中電提供圖片)

公民科內地考察於 2023 年 4 月開展，旨在讓高中學生通過實地考察，了解國情和國家的最新發展，提升國民身份認同。2024/25 學年開始，大亞灣核電站成為 「惠州、深圳歷史文化及可持續發展內地考察三天團」其中一個參訪點。