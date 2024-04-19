中電學院推大灣區電力課程 助學員考取內地電工證全國通行
提到大灣區融合，不少人會到內地發展或中港「兩邊走」。為了協助電力從業員有更好的事業發展，中電學院與廣州市工貿技師學院及職業訓練局合作，開辦高壓電及低壓電工作業人員培訓課程，學員完成課程後可取得相關電工證，在全國從事相關電力工作，把握大灣區發展機遇。
通過考試可獲特種作業操作證 課程助學生收窄兩地電業認知差距
高壓電及低壓電的課程結構主要分為理論與實踐兩部分，學員將會學習電工安全技術知識、電工儀錶安全使用，以及觸電事故現場的應急處理和救援等。高壓電力課程需時約5至6個月，持有電力工程專業文憑（電力系統分流）的學員或畢業生均可報名參加；低壓電力課程則需時約4至6個月，申請者須持有電力工程文憑、基建工程（機電）文憑或同等學歷，或持有A / B / C 級電力工程證明書。
香港的電業工程人員制度與內地不同，本港主要以電力工程級別作區分，即坊間俗稱的A牌、B牌等制度，電力工程人員需持對應的證書才可進行該級別的電力工程；內地則主要以高壓電或低壓電作區分。由於香港電力從業員已具備基本專業知識和技術，學習內地的電力知識與技能時會有相當優勢。
中電學院校長張建中受訪時表示，課程有助學員了解兩地的電業知識，他們完成課程及通過評核後會獲發修業證書，通過特種作業操作證考試的學員則會獲發低壓電或高壓電工證，該電工證有效期為6年，可在全國從事電力相關工作，有助擴大工作和發展機會。
修讀課程助事業發展 便利到內地工作及交流
現職機電工程署技術員的李龍昌，自求學時期已對電力工程行業感興趣，當他得知中電學院推出上述課程時便馬上報讀，成為首屆「高壓電工作業人員培訓課程」的畢業生。他其後再接再厲，報讀了低壓電課程。
李龍昌說，這兩個課程加深了他對高壓電力系統及內地供電架構的認識，除了有助他將來回內地交流和發展事業外，對他現時崗位的工作也有所裨益。他稱，機電署的工作亦有機會接觸高壓電，例如在機場或醫院等處所，故他也可以運用學到的知識和經驗，向同事解釋高壓電力系統的運作原理，一起處理工作上遇到的問題，也可協助有興趣的同事了解更多與高壓電力相關的知識。
內地電力市場工作機會多 持兩地牌照受公司青睞
廣州市工貿技師學院就指出，目前內地電力工程市場充滿發展機遇，持有兩地牌照的特種作業技能人才較為吃香，可以選擇的工種亦相當豐富，包括可在內地的發電廠、電網公司、有高壓配電的企業，從事高壓電氣設備的安裝、檢查、維修、保養和測試等崗位工作，大大增加香港學員的就業機會和職業發展途徑。