中電學院推大灣區電力課程　助學員考取內地電工證全國通行

提到大灣區融合，不少人會到內地發展或中港「兩邊走」。為了協助電力從業員有更好的事業發展，中電學院與廣州市工貿技師學院及職業訓練局合作，開辦高壓電及低壓電工作業人員培訓課程，學員完成課程後可取得相關電工證，在全國從事相關電力工作，把握大灣區發展機遇。



中電學院校長張建中指出，學院開設的高壓電及低壓電工作業人員培訓課程有助學員於中港兩地工作，找尋更多工作機會。（陳葦慈攝）

通過考試可獲特種作業操作證 課程助學生收窄兩地電業認知差距

高壓電及低壓電的課程結構主要分為理論與實踐兩部分，學員將會學習電工安全技術知識、電工儀錶安全使用，以及觸電事故現場的應急處理和救援等。高壓電力課程需時約5至6個月，持有電力工程專業文憑（電力系統分流）的學員或畢業生均可報名參加；低壓電力課程則需時約4至6個月，申請者須持有電力工程文憑、基建工程（機電）文憑或同等學歷，或持有A / B / C 級電力工程證明書。

香港的電業工程人員制度與內地不同，本港主要以電力工程級別作區分，即坊間俗稱的A牌、B牌等制度，電力工程人員需持對應的證書才可進行該級別的電力工程；內地則主要以高壓電或低壓電作區分。由於香港電力從業員已具備基本專業知識和技術，學習內地的電力知識與技能時會有相當優勢。

中電學院校長張建中受訪時表示，課程有助學員了解兩地的電業知識，他們完成課程及通過評核後會獲發修業證書，通過特種作業操作證考試的學員則會獲發低壓電或高壓電工證，該電工證有效期為6年，可在全國從事電力相關工作，有助擴大工作和發展機會。

修讀課程助事業發展 便利到內地工作及交流

香港機電業工會聯合會主席張永豪（左）和任職機電工程署技術員李龍昌（右）為 第一屆「高壓電工作業人員培訓課程」畢業生。（中電學院提供）

現職機電工程署技術員的李龍昌，自求學時期已對電力工程行業感興趣，當他得知中電學院推出上述課程時便馬上報讀，成為首屆「高壓電工作業人員培訓課程」的畢業生。他其後再接再厲，報讀了低壓電課程。

李龍昌說，這兩個課程加深了他對高壓電力系統及內地供電架構的認識，除了有助他將來回內地交流和發展事業外，對他現時崗位的工作也有所裨益。他稱，機電署的工作亦有機會接觸高壓電，例如在機場或醫院等處所，故他也可以運用學到的知識和經驗，向同事解釋高壓電力系統的運作原理，一起處理工作上遇到的問題，也可協助有興趣的同事了解更多與高壓電力相關的知識。

內地電力市場工作機會多 持兩地牌照受公司青睞

廣州市工貿技師學院就指出，目前內地電力工程市場充滿發展機遇，持有兩地牌照的特種作業技能人才較為吃香，可以選擇的工種亦相當豐富，包括可在內地的發電廠、電網公司、有高壓配電的企業，從事高壓電氣設備的安裝、檢查、維修、保養和測試等崗位工作，大大增加香港學員的就業機會和職業發展途徑。