中電學院提供完整課程及事業階梯　理論實踐並重助投身電力業人士

現時不少公營機構均有開辦培訓課程，中電學院提供一系列專業和可銜接的課程，讓不同人士都能夠找到合適的課程進修。「01教育」專訪中電學院校長張建中及導師，院長提到學院課程設計的特點是結合理論與實踐，並提供完整的事業階梯，讓學員「一級一級讀上去」，從而達成個人事業目標。



中電專才學院培訓工程師王柏霖便是透過課程實踐事業階梯的最佳例子之一。他10年前加入中電時持有與電子通訊相關的高級文憑，工作期間在學院修畢電力工程專業文憑及電機工程學位課程，由一名電廠的前線員工，逐漸找到事業目標，成為培訓工程師，把他的專業知識薪火相傳。



中電學院於2017年成立，至今已經有超過800名畢業生。中電學院校長張建中指出，學校的特色之一表示是以職專為本，為學生建立向上流動的階梯。（陳葦慈攝）

理論與實踐兼備 最快7年成工程師

中電於2017年成立中電學院，以應對業界的人才需求，至今培訓了逾800名畢業生，目前有約1000名學員。中電學院校長張建中表示，學院以職專為本，希望為年青人及在職人士提供投身業界的培訓和發展方向，以及建立向上流動的階梯。他稱，學院提供不同種類的課程，內容結合理論和實踐，並由資深的專業工程師擔任導師，分享第一手業界的知識和經驗。

學員除了掌握工作上所需的技能外，還可藉着不斷進修取得更專業的資格及資歷。有志加入電力行業的人士如果由技術員起步，逐步晉升至技術主任、高級技術主任以至工程師，最快只需7年時間，設有明確的晉升階梯。學員如需兼顧家庭或有其實需要，亦可自行調整進修步伐。

課程適合中三至大學學歷人士 成在職人士Second Chance

中電學院校長張建中強調，學校為年青人及在職人士提供「Second chance」（第二個機會），收生主要視乎學生是否有熱誠修讀課程，亦會為學生提供課程建議。（陳葦慈攝）

不過轉行等於一切重新做起，有適當的支援可謂相當重要。張校長說，學院希望為年青人及在職人士提供一個「Second chance」（第二個機會），故在收生方面並不嚴格，面試主要是考慮申請者是否「真係有心讀」，並根據其學歷及工作背景給予適當的建議，加上課程設計極具多元化和彈性，無論是只有中三學歷，抑或文科背景想要轉行的人士，都可以找到合適的課程，還可以一邊工作一邊進修。

張校長續說，中電學院的學員來自各行各業，有曾是廚師、咖啡師、公務員或是從事會計行業的人士修讀課程並成功轉行。學院也曾和一些非政府組織合作，協助邊緣青年修讀文憑課程，取得專業資格以建立事業以至是小生意，回歸正途。張校長分享，曾有一名來自尼泊爾的青年，他修讀文憑後取得專業資格，後來成為發電廠一個承辦商的助理工程師。

除了課程本身的特點外，張校長說香港未來還有多項大型基建及工程項目推出，對電力及機械工程專才的需求增加，加上融合大灣區發展，認為這個行業充滿前景，而且具極大的發展空間，呼籲有興趣的人士向學院了解更多詳情。

由前線變培訓工程師 中電學院成進修階梯

中電專才學院培訓工程師王柏霖由電廠的前線工作轉任至從業員的培訓工作。（陳葦慈攝）

王柏霖成為中電專才學院培訓工程師前，在電廠從事零件的維修和翻新工作，工作環境較少與人接觸。他得知中電專才學院招聘具電廠經驗的人士出任導師後，考慮到自己的性格是喜歡與人溝通，加上符合年資要求，便決定申請這個職位，最後成功獲聘。

然而導師工作並不簡單，王柏霖說在這幾年間仍在不斷學習和考取各類牌照，幸好學院的上課時間彈性，讓他可在下班時間進修。他回想，倘若當初沒有在中電學院修讀學位課程，未必有足夠能力應付導師的工作，故很感恩學院能提供機會。他亦寄語年輕人應多作不同嘗試，只要保持好奇心和不斷學習，總會找到自己的崗位和值得努力的地方。