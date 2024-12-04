嶺南衡怡推AI改卷快而準　提升學習英文動力　「肥佬」學生變第一

AI人工智能發展一日千里，政府亦於《施政報告》提出推動學校使用人工智能輔助教學。嶺南衡怡紀念中學本學年開始引入AI改卷平台，過往教師要花一星期時間批改的英文作文，利用平台只需15分鐘便能完成批改，而系統更能為學生提供改善建議，提升學生自學動力，該校更有學生透過系統學習，於短短數個月內英文由「肥佬」變成全級第一。校長王偉豪認為懂得善用科技，不論是老師的教學效率、或是學生的學習成效都能事半功倍，將來會在更多科目上利用AI協助。



嶺南衡怡紀念中學現時中一至中六的英文科及電腦科，均全面以AI平台批改作文、報告、論文及程式等家課，與人手改卷誤差僅1分。（黃浩謙攝）

AI與人手改卷誤差僅1分 會推更多人工智能系統助教學

由2024年初開始，嶺南衡怡紀念中學將超過一百篇高中學生英文作文及電腦科習作上傳至AI平台，進行為期半年測試。由於平台系統的大數據來自美國，故批改前要先加入香港的評分標準、學生的基本資料包括歲數及程度，最後再加入批改要求，如提供用字建議或AI重寫等，最後測試發現AI平台與老師人手批改的誤差只有1分。

學校現時中一至中六的英文科及電腦科，均全面以AI平台批改作文、報告、論文及程式等功課。至於中文科，亦正試行另一個專為中文而設的AI平台，為中四及中五批改中文作文；另外，將來亦會試用AI分析學生的成績，協助老師制定教學內容，調整課程深淺。

嶺南衡怡紀念中學電腦科老師邱虹虹稱，挑選改卷系統的首要原則是便宜，其次是易用，同時誤差不能與人手批改有太大差距，現時一篇英文作文改卷只需花費港幣五仙（$0.05）。（黃浩謙攝）

電腦科老師邱虹虹稱，當初挑選改卷系統的首要原則是便宜，其次是易用，同時誤差不能與人手批改有太大差距。其後發現目前使用的AI改卷平台，不但能與學生交功課的系統連結，而且只要將作文拍照上傳，系統便能認讀繼而批改，整個過程只需數分鐘，而且批改一篇英文作文只需港幣五仙（$0.05）。

英語迷校長嘆自學英語走冤枉路 期望借助AI用3年令學生英文大躍進

嶺南衡怡紀念中學校長王偉豪是一名「英語迷」，他拿出大疊自己當年自學英文的剪報工作紙，十足一本電話簿，只見上面寫滿注解及字典解釋。他笑稱這是最沒效率的學習方法，但當年還沒AI，人人都是如此，最多只能將生字強記，根本不知道讀音，亦不敢跟人用英語會話，但時至今日，只要借助人工智能，要學習哪個國家的口音都可以。

AI雖然方便，但也不是百分百合用，王校長更提到一個親身經歷。他指女兒曾推薦他使用一個英語發音教學的應用程式，但程式因為是用女性聲音為基準，不斷指他的發音有錯，假如學生利用此程式自學，只會打擊自信，所以一定要知道學生的需要，以及怎樣幫到他們。王校長補充，他致力引入合適的AI工具，又不時向學生推介如何以YouTube學習英語，目標是希望3年內提升全校學生的聽、說、讀、寫四方面的英語能力。

中六學生郭慧敏從小都「好憎英文」，英文科從不合格，但AI改卷提供很多用字建議，令她短時間內成績突飛猛進，英文作文更成為全級第一。（黃浩謙攝）

中六學生符仁麒自稱「佛系」學習，其後發現利用AI後不知不覺間學多了英文詞彙，亦因此多了學習動力。（黃浩謙攝）

AI令學生由「好憎英文」成全級第一

嶺南衡怡紀念中學兩名中六學生郭慧敏及符仁麒表示，知道學校利用AI改卷的初期，都擔心難用及麻煩，但發現與平日交功課的流程無異，才放心使用。郭同學指自己從小都「好憎英文」，用的都是港式英語，英文科從不合格，但AI改卷提供很多用字建議，令她短時間內認識大量生字，同時老師又鼓勵她多用網上資源學習，當看到自己進步，變得更加用功，成績因而突飛猛進，英文作文更成為全級第一。

符同學則自稱「佛系」，雖成績不太差，但學習動力不是太強，由於AI改卷的反饋是即時性的，可依循建議不斷改正再次呈交，起初都是貪玩性質不斷交卷拿取高分，其後卻發現自己不知不覺間學多了英文詞彙，亦因此多了學習動力。

王偉豪校長認為AI是一種學習工具，現階段暫未能取代老師，亦不擔心會令師生關係變得疏離，反而是將教學質素提昇了，加強教學效益。（黃浩謙攝）

教師暫不會被AI取代 善用加強學習成效

被問及會否擔心AI會取代到老師的角色，英文老師袁穎宜解釋AI改卷後教師亦會進行複檢，以確保沒重大誤差，但最多只會花上2小時，與以前要花一星期是差天共地，深信AI只會提升效率。王校長則認為，AI是一種學習工具，現階段暫未能取代老師，亦不擔心會令師生關係變得疏離，反而是將教學質素提昇了，不再是「老師講學生聽」的單向模式，AI可以協助老師針對學生的個別弱項，以加強教學效益。