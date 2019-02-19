科大撥5000萬發展智慧校園　收集大數據減省放學等巴士時間

香港科技大學將於未來3年撥款5,000萬港元，推行「可持續發展智慧校園」計劃，資助教職員、師生甚至校友在科大校園內推行智能環保項目。 科大今日（19日）舉行傳媒春茗時，校方公布首輪勝出的9個項目，包括運用面部識別技術提升圖書館用戶體驗、實時人流監測的大數據平台，以更有效地作出多方面規劃。例如將透過收集wifi連接用戶數目及巴士站閉路電視畫面，分析巴士站人流，讓學生得悉並自行調節何時離校，減少同學候車時間。

科大公布未來三年投入5,000萬元，推出「可持續發展智慧校園」計劃。（鄧穎琳攝）

科大公布未來三年投入5,000萬元，推出的「可持續發展智慧校園」計劃，挑選由科大教職員、學生或校友開發，可於校園內應用的可持續發展、智慧及跨學科項目，把科大校園內實行。校方料三年內可推行約30至40個項目，首階段被選出的項目中，包括實時人流監測的大數據平台及在圖書館加入人臉識別系統。

科大計算機科學及工程學系教授屈華民指，項目獲撥款約200萬元，團隊會以不記名方式收集科大2000多個wifi熱點的使用人數，對不同地點進行實時人流監測，方便同學透過手機應用程式了解人流，避開巴士站及餐廳排隊高峰期，為保師生私隱，數據只在個別地點滿指定人數才開始統計，而數據詳情亦有指定人士才能查看。

至於在圖書館加入人臉識別系統，提升圖書館用戶體驗的項目獲撥款約16萬元。科大計算機科學及工程學系助理教授陳启峰強調，只會在師生同意情況下才開始收集用戶的樣貌數據，而數據只儲存在科大，毋須擔心會出現個人私隱洩漏給第三方的情況。他稱，現時約有百多人登記，所有用戶均可隨時退出計劃或要求刪除資料，他希望將來可把人臉識別系統擴至課堂點名、出入宿舍等用途。

科大校長史維直言，這些計劃未必是尖端科技，亦不一定在首次嘗試中成功，但希望校園能成為實驗室、發展成更具智慧和可持續的校園，長遠協助香港成為更環保、更宜居及以人為本的城市，並將從失敗中學習和自發改變的文化擴展至整個社會。

科大極智慧城市中心主任羅康錦則指出，校園試行計劃為智慧城市及可持續發展的技術開發提供了測試平台，而計劃成立以來，有不少與產業夥伴和政府機構尋求與科大合作，相信計劃可把抽象的智能城市概念，轉化為現實。第二輪計劃即日起至3月22日接受申請，料會選出約10個項目。