職業訓練局與香港華為簽合作備忘錄　推動智慧校園培訓創科人才

職業訓練局與香港華為日前簽訂備忘錄，將VTC旗下的香港資訊科技學院（HKIIT）設為華為香港ICT學院支持中心。華為和VTC將會共同合作開發最新資訊科技專門課程、教材編寫，華為亦會提供創新技術教學資源，協助建設最先進的智慧校園。



2023年《香港施政報告》提出支持職業專才教育發展措施，VTC隨即成立香港資訊科技學院，為學生、在職及業內人士提供專門課程。今次VTC與香港華為簽訂備忘錄後，雙方將會一同為進行資訊科技課程開發，華為將會提供創新技術教學，包括鴻蒙系統、盤古大模型、openEuler、openGauss AI等領域。

VTC 主席戴澤棠（左一）、VTC 副執行 幹事廖世樂（左二）與香港華為行政總裁鄧水根、華為董事、全球採購認證管理部總裁彭博簽訂合作備忘錄。（VTC提供）

香港華為行政總裁鄧水根致辭時表示，2021年開始華為已經與港澳地區大學、高等院校合作，為校方提供人工智慧、大模型、大數據及雲計算射等創新領域技術和教學資源。VTC作為首間與華為簽訂備忘錄的香港院校，雙方都致力培訓人材，相信以上合作是又一里程碑。

VTC主席戴澤棠續指，今次VTC與華為的合作可以為學生提供更多實踐機會同學習經驗，亦有助VTC提升教學效能，幫助學生更全面地掌握行業所需的知識和技能。

華為除了提供實質的教學資源外，還會為校方定期舉辦相關專業的師資培訓，組織科技講座等，提供培訓名額，內容涵蓋計算、大數據、物聯網、鴻蒙系統及AI等範疇。另華為會向VTC分享建設智慧校園心得，包括如何處理數字平台、孵化校園數據及校園網路建設，協助校方建立智慧校園。