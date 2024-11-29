校長筆記｜受師長啟發學習變有趣　煥然一新發展多元興趣

文：天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長

升中，是孩子成長路上一個重要的階段。今年就讀中四的母晨奕帆，三年前升中派位未能獲派心儀中學，與媽媽前往他校叩門期間，認識到伍少梅中學的老師，便隨老師到校參觀。原本抱著「參觀一下無妨」心態的晨奕帆，沒想到會有意外驚喜。他對學校的第一印象：「充滿未來感！」，本身對數理和創科感興趣的他被當時新落成的iLab創新實驗室深深吸引，對學校充滿好奇與好感。取得父母同意後，晨奕帆便向伍少梅中學申請入學並獲得取錄。



晨奕帆近年擔任學校不同要職，包括紅十字會總隊長、慈幼青年會級會長、輔祭會會長和學生會成員，今年更當選學生會會長。（李建文校長提供）

我在一次學生飯聚認識就讀中一的晨奕帆，當我問及他的名字時，他垂頭喪氣地說自己是「廢物」。當時我有點錯愕，猜想他是否在說笑？還是他是一個缺乏自信的孩子呢？自此之後，我就不時關注這名學生。

晨奕帆在學校頗為有名，得先由他的名字說起。「我姓母，叫晨奕帆。我是長子，外公怕家族無人傳宗接代，就讓我跟媽媽姓。『母』是苗族的姓，『晨』代表我在早上出生，希望我精神『奕』奕，前途像揚『帆』出海。有時同學笑是我是日本人，綽號『武神』，我不介意，覺得很有趣。」

晨奕帆回想起小學時期，因為自己平平無奇，覺得小學生活沉悶單一，學習只靠「死背」，成績不理想，也缺乏學習動機。「我懂的東西其他人都懂，但其他人比我懂更多。例如彈鋼琴，我的進度跟同齡人有很大差距，十分氣餒。」我問他經歷三年多的中學生活，覺得自己有什麼改變。晨奕帆馬上亮起眼睛娓娓道來：「我覺得伍少梅的老師真的很好，為我帶來各種啟發。在老師的教導下，我探索到一套適合自己且有系統的學習方法，養成自主學習的習慣。例如吳嘉恩老師教導我學習的態度、譚良蔚老師帶領我參加創科比賽、Mr. Archer和Mr. McDonald鼓勵我用英文演講、陳嘉駿老師讓我明白到天主的大愛、黃瑞華老師在未來人才學院栽培我、陳頴妍副校長為我的前路指點迷津……」他快要把全校老師都數一遍了。「總之，我現在無論性格、學習和待人處事方面，都更加主動積極，對自己很有自信。」

晨奕帆有名的另一個原因，是他近年擔任學校不同要職，包括紅十字會總隊長、慈幼青年會級會長、輔祭會會長和學生會成員，今年更當選學生會會長，組織不同族群的同學為內閣，服務全校師生。「我在升中後第一次接觸非華語同學，一開始覺得自己英文不好，不懂得如何跟他們相處。升上中二後與非華語同學一起上課，我主動向他們攀談，英文愈來愈進步，現在已可以跟非華語同學談笑風生，他們還會叫我綽號呢。」他感受到天主教的大愛無疆，學校包容和關心不同族群和宗教背景的學生，求同存異，彼此尊重。

另外，作為學校「未來人才學院」的成員，晨奕帆經甄選後修讀了香港中文大學的資優課程，包括「演講及辯論技巧工作坊」、「正向心理學的理論和實踐」及「實戰市場營銷」。他在「演講及辯論技巧工作坊」學習到演講和辯論的態度與方式，訓練了他的說話邏輯、演說技巧和說服力，增強自信心；「正向心理學的理論和實踐」課程讓他以科學角度了解心理疾病的成因，學到不同的心理疾病的徵狀和併發症，例如過度活躍症、強迫症和抑鬱症等。這讓他對相關病患有更多同理心，察覺和體諒身邊的SEN或可能受情緒困擾的同學，以友善和樂觀的態度與他們相處。後來他又修讀了「實戰市場營銷」課程，學習推廣手段、消費者類型等知識，這是促使他高中選修企業、會計與財務概論的原因。

晨奕帆（左）今年當選學生會會長，組織不同族群的同學為內閣，服務全校師生。（李建文校長提供）

早前，晨奕帆與同學周靖翹、何國泓參加了由香港教育大學舉辦的人工智能及創新科技比賽，他們以視力退化的長者為對象，利用NFC技術連接產品數據庫製作程式，讓用家通過手機了解產品資訊，長者在購買食物時可以清晰看到營養資料。其作品獲得嘉許獎，值得鼓舞，他們表示會繼續優化發明，惠及更多有需要人士。

最後，晨奕帆感謝學校對他投入資源、提供不同學習機會，尤其是老師的陪伴和悉心裁培，讓他學習到長遠的技能，希望憑著一技之長，日後回報學校、貢獻社會。現在他的目標不只限於文憑試，而是放眼未來：「我喜歡跆拳道，想成為拳擊教練，但對心理學也感興趣，想成為臨床心理學家或言語治療師，又想成為教師，留在校園陪伴下一代成長，教授擅長的數理科……」我很欣慰一個曾自稱「廢物」的孩子，此時此刻能向我暢談他的目標、夢想和無限可能性，我深信他日後無論在哪個領域，都能發光發亮。在伍少梅中學，每一名學生都是可造之材，母晨奕帆的轉變，盡在不言中。

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長（校長提供）

作者簡介：

李建文

中學校長、社會工作學士、社會科學碩士（輔導）、文學碩士（通識教育）、教育文憑。香港專業輔導協會副院士、香港教育大學亞太領導及變革研究中心教育領導學人。李校長一直相信沒有不愛學習的孩子，多年來致力為學生提供優質教育。李校長關心基層學童及弱勢羣體的學習及生涯發展，並積極推動教育創新、培育未來領袖。

