香港真光書院五星級專業家政室　貫通生物理論教學　寓烹飪於實驗

提到家政科多數人都想起柴米油鹽、針黹縫紉這些元素，學生繼續學習是否不合時宜？香港真光書院去年全面優化家政室，配備最現代化廚房用具，並設有咖啡閣及中式茶藝坊。校長吳嘉文在學時修讀生物，她認為家政可貫通其他科目，如以生物理論醃肉進行煮食實驗，令家政室物盡其用之餘，亦連繫到生活技能及科學知識，做到與時並進。



香港真光書院去年全面優化家政室，配備最頂尖的廚房用具，有8部嵌入式煤氣焗爐及2部嵌入式蒸焗爐。（夏家朗攝）

為教生活技能家政課不可或缺 五星級課室軟硬件齊全

香港真光書院2019年開始推行百年樹人計劃，逐步將校內設施改建或翻新，如圖書館、演藝廳及學習共享空間等。新家政室於去年11月啟用，設計師將舊有兩間中、西烹飪室打通，以玻璃間隔增加空間感，同時配備20組工作台，全部裝有雙頭煤氣爐及智能抽油煙機，學生毋用再排隊輪候使用。

學校同時引入其他現代化廚具，包括8部嵌入式煤氣焗爐及2部嵌入式蒸焗爐，還有廚師機、大型雪櫃、洗碗碟機及洗衣乾衣機。至於縫紉室，則添置了10部電子衣車，另有剪裁機、鎖骨鈒骨機、縫紉機及刺繡機；此外，烹飪室和縫紉室同時裝了直播鏡頭，讓學生能透過電視觀看老師示範。

學生對自己親手焗製的藍苺鬆餅十分滿意，笑逐顏開。（夏家朗攝）

香港真光書院校長吳嘉文感謝一名熱心校友的資助，促成家政室優化。吳校長認為，家政科不但能教導學生日常技能，同時亦包含許多食物科學理論，加上近年不時見學生連打一隻蛋、甚至煲熱水都不懂，還有早年疫情被迫留家，很多學生都反映要學懂烹飪，所以更加有保留需要。雖然只得初中同學可上家政課，但學校每年都會為高中生舉辦最少一次跨學科課堂，如電腦科會讓學生編寫繡花圖案的電腦程式，或是普通話課讓學生邊學習茶道邊練習會話，務求令同學有機會再次走入家政室。

香港真光書院校長吳嘉文指家政科不但能教導學生日常技能，同時亦包含許多食物科學理論，不可或缺。（夏家朗攝）

優化課室物盡其用 科學與烹飪貫通結合

教授家政科接近30年的曾雅逸老師，見證多年來家政科的變遷，由最初教授基本烹飪及縫紉知識，到後來因應時代需要，加入了食物安全、營養、餐桌禮儀，甚至理財及舊衣再造的環保理論，她認為家政課是真正教導學生成長的科目，故同學都十分期待，每兩星期一小時的家政課。

教授家政科接近30年的曾雅逸老師（右一），認為家政課是真正教導學生成長的科目。左一是香港真光書院校長吳嘉文，中間是生物科主任朱湋麟老師。（夏家朗攝）

生物科主任朱湋麟指出，學校想盡量利用優化後的家政室，於是他想到以科學原理輔以烹飪，過去曾試過用不同的「酶」醃肉，例如果汁或肉類軟化劑，讓同學學習消化蛋白質的原理，經烹煮後再記錄令肉類更鬆軟美味的方法；又試過透過焗製麵包，教導同學發酵原理；亦曾用學校水耕機所種的蔬菜，製作「細胞簿餅」，了解細胞的結構。朱主任認為，學生透過跨學科學習可增加實踐，不是純粹書本上的理論，印象深刻之餘，亦為高中生尋回上家政課的樂趣，將來升讀大學選科會有更多啟發。

生物科主任朱湋麟展示同學用圍裙繪畫內臟和器官分佈的習作。（夏家朗攝）

課堂以外，家政室不時會舉辦「長者學苑工作坊」、「家教會」及「師友計劃」等活動，如製作中式傳統食物、小學生烹飪班及家長烹飪班等，希望培養學生服務社區及分享資源的精神。