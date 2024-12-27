香港真光書院家政老師見證時代變遷　難忘移英舊生感激學縫紉自救

「家政科老師買少見少，但當你發現呢一代連煲水切肉都唔識，就證明家政科係必要。」香港真光書院兩名家政科老師都經驗豐富，在真光執教鞭已接近30年，家政科科主任蔡潔賢主力教縫紉，曾雅逸老師則負責烹飪，兩人均兼教高中中文。她們異口同聲表示新一代的自理能力程度參差，希望家政能教到她們，照顧自己。



蔡老師指，以前的學生與現在最大的分別是「心機」，現今『fast fashion』（速食時裝）文化氾濫，同學會覺得針黹縫紉沒用。她舉例，每年學生都要親手做圍裙，事前要將圖案按比例放大畫落布料，可能讀書太多東西要兼顧，要她們「坐定定」完成有一定困難，幸而科技發達，學生可利用投影機協助，甚至連縫紉工具都自動化、電腦化，學生能較易掌握。

家政科科主任蔡潔賢指有不少已移居英國的舊生特意打電話給她，多謝當年教曉她們縫衫及刺繡。（夏家朗攝）

移英學生感激有學縫紉 自救兼賺取外快

不過，蔡老師教縫紉多年都遇過窩心時候，不少移居英國的舊生曾打電話給她，多謝當年教曉她們縫衫及刺繡；「有學生話英國買衫好貴，好彩當年有俾心機學，件衫爛咗都識補，有啲仲話宜家靠做刺繡手作賺外快。」蔡老師認為，家政可令自身生活更好，人要穿衣服要煮食才能生存，笑言「教得一個得一個」，希望將自己的經驗一一教予學生。

家政科科主任蔡潔賢老師指以前的學生與現在最大分別是「心機」，她們大多會覺得針黹縫紉沒用。（夏家朗攝）

曾老師亦有類似經驗，指一次和舊生見面，對方透露人生中第一次焗蛋糕就是在家政課，課堂帶來的滿足感，令她自此愛上焗蛋糕。曾老師深信，不論時代怎變，家政課帶出的價值都不會改變，只是現時學生的家庭背景、社經地位不同，有部分「連刀都未揸過」，有些又明顯「熟手」，一看便知有烹飪經驗，故老師要從中取個平衡，務求所有學生都有所獲。曾老師透露，她最開心是見到學生將課堂所煮的食物與家人分享，間接令親子關係更好。

曾雅逸老師（穿紅色圍裙）深信不論時代怎變，家政課能帶出的價值都不會改變。（夏家朗攝）

學生回家為家人煮糯米飯 改校裙不假手於人

就讀中四的布梓瑩，指家政室優化後加入許多現代化元素，活動空間十分充裕，雖然已升上高中，但回想上家政課時的時光，很令人懷念。她記憶最深是當年炒糯米飯，因自己喜歡吃，學懂後不時在家煮給家人試食，現時間中亦有找食譜自我挑戰。另一位讀中三學生陳紫澄，則覺得針黹縫紉十分實用，現在要修改校裙都不需家人代勞。