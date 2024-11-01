保良局辦聯校乒乓球比賽　奧運銀牌得主高禮澤為學生分享獻技

保良局早前舉辦聯校乒乓球比賽，邀得勞工及福利局局長孫玉菡和教育局副局長施俊輝與保良局屬校學生進行友誼賽，及後亦聯同其他嘉賓，包括奧運乒乓球銀牌得主高禮澤、保良局主席龐董晶怡一同分享對本港體育教育發展的看法。



勞工及福利局局長孫玉菡及教育局副局長施俊輝與保良局學生進行友誼賽。(保良局提供圖片)

適逢今年10月是中華人民共和國成立75周年，保良局舉辦《保良局「乒乓」同慶建國75周年．巨星交流表演暨屬校比賽頒獎典禮》，與屬校學生及一眾嘉賓慶祝國慶的同時，亦見證屬下中學及小學多項聯校乒乓球比賽的成果。

高禮澤（右一) 在交流環節上感謝政府及社會各界對體育界的支持。(保良局提供圖片)

孫玉菡在嘉賓交流環節上表示，乒乓球對青年以至長者的身心健康均有正面影響，期待乒乓球運動能在社會中普及。施俊輝則說，乒乓球不但能讓學生更深入了解中國文化，還能教會學生如何面對勝負，從而培養出正確的價值觀。

高禮澤亦在交流環節上感謝政府及社會各界對體育界的支持，期待未來能拓展更多運動平台，促進學生的身心健康，傳遞正能量。

龐董晶怡致歡迎辭時表示，感恩見證不少校友在運動界別取得驕人成就，甚至能代表香港出戰奧運比賽。她以運動作寄喻，勉勵學生在未來遇到困難或挑戰時，緊記「盡力以赴」和「堅持不懈」的運動精神，打好生命中每一場比賽。