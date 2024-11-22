伍少梅中學邀英國殘奧皮划艇選手分享　勉學生遇困難勿輕言放棄

青少年精神和抗逆力近期備受重視，天主教慈幼會伍少梅中學日前邀請到英國殘奧皮划艇選手Jonathan William White，到校分享親身經歷，以及面對逆境時的應對方法。Jonathan曾是四肢健全的軍人，在英國皇家海軍陸戰隊服役擔任上尉，2010年在阿富汗巡邏任務中失去三肢。他透過自己重傷後康復等經歷，勉勵學生即使遇到困難，首先要接受事實並保持冷靜，然後逐步向目標向前邁進。



有中五學生表示，Jonathan的故事深具啟發性，腦海有「叮」一聲感覺，使他們明白到在面對困難時應該調整心態，專注於問題的核心以尋求進步，避免出現放棄的念頭。



英國殘奧划艇選手Jonathan（前排中），獲邀到天主教慈幼會伍少梅中學分享個人經歷 （金敏琍攝）

在軍隊服役期間重傷失去3肢 家人支持下走出谷底

現年45歲的Jonathan在分享會當日，身穿短褲，露出一雙金屬義肢，在學生熱烈的掌聲中進場。他現職是一位演說家、房地產開發商、划艇運動員及英國皇家海軍陸戰隊基金的慈善大使。

Jonathan在19歲考進英國軍校，畢業後在英國皇家海軍陸戰隊服役。2010年，他在阿富汗的巡邏任務中遇炸彈爆炸而受重傷，在意外中失去了右臂和雙腿（膝上截肢），並經歷了最少17次重大手術。

在復康過程中，Jonathan在同胞的鼓勵及家人支持下，積極面對人生轉變，不僅完成心理學學位，還重拾皮划艇興趣，除了在2019年成為首位參加Nelo世界級海洋划艇比賽的殘疾運動員外，今年更代表英國出戰巴黎舉行的殘奧皮划艇項目。

Jonathan是前英國皇家海軍陸戰隊上尉，在2010年一次阿富汗任務中，被炸斷右臂及雙腿。（金敏琍攝）

建議先訂立目標了解其意義 則較易找到方向達成

Jonathan這次來港主要參加划艇賽，天主教慈幼會伍少梅中學藉此契機，邀請他到訪學校與學生分享。他在分享會上，開宗明義表示可為自己訂立目標，並要了解該目標對自己及身邊人所帶來的意義，然後會找到方向去達成目標。

他以自身經歷為例，指當年發生爆炸意外地點在偏遠沙漠，與醫院距離160公里，身邊同胞以拯救他為目標，最終經歷重重艱辛將他送到醫院搶救，挽回性命。

運用皮划艇三大法則 於困難逆境中冷靜前行

作為皮划艇運動員的Jonathan，又與學生分享皮划艇三大法則（保持前行、冷靜、遇到困難時繼續前行），認為可應用在學生面對學業及人生課題上。他指出，邁向目標的過程中難免會遇到困難，當下首先要接受事實並保持冷靜，再不斷向前邁進，那怕只是小小進步。

他舉例，自己因意外失去三肢，明白事情不能逆轉，於是調整心態一步一步學習自理能力，由在床上靠自己轉身，到學習用左手刷牙、寫字、下床等等，最後更成為殘奧運動員。

英國殘奧皮划艇選手Jonathan在分享會上，以划艇法則鼓勵學生在預到困難時，應保持正向態度。（金敏琍攝）

中五學生受啟發當頭棒喝 立志改善「拖延症」

天主教慈幼會伍少梅中學中五學生劉焯傑被Jonathan的分享打動，他表示「聽完個腦有叮一聲感覺」。劉同學指，Jonathan的經歷所面對的困難超乎想像，但他非但沒有消極放棄，反而活出精彩人生。

天主教慈幼會伍少梅中學學生劉焯傑被Jonathan的分享打動，他表示「聽完個腦有叮一聲感覺」。（金敏琍攝）

劉坦言平日面對困難時會容易放棄，例如上英文課時，會因感到內容艱澀而不專心上課。他認為可以把Jonathan的皮划艇法則應用在學習上，他以DSE中文科12篇範文作例子，表示一直都視之為巨大挑戰，但現在會嘗試去克服背誦理解，「唔會好似以前咁，讀唔識就拖延症發作，一日推一日，現在開始會找方法努力地去克服。」

天主教慈幼會伍少梅中學學生余梓鏗表示，非常欣賞Jonathan積極正向態度。 （金敏琍攝）

認同遇難題要尋求協助 忌打困籠

另一名出席分享會的中五學生余梓鏗表示，非常欣賞Jonathan積極正向態度，並十分認同Jonathan曾提及，在困難逆境時，可向身邊信任人尋求協助及安慰。余同學舉例，指曾參與教育局在今年5月舉辦的「英詩再現藝術比賽」，但當時完全沒有靈感，陷於困局，於是他找老師傾談了一個下午，重拾創作靈感，最終奪得比賽優異獎。