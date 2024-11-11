大灣區香港學校教育展下月亞博舉行　逾330校參加　增幼稚園招生

由四間學校議會舉辦的「（大灣區）香港學校教育展」，將於12月13日至15日在亞博舉行，逾330間學校參展，比去年首屆120間大幅增加超過1倍，亦會設有即場面試。今年參展學校擴大至幼稚園，有99間參展，該展籌委會主席、香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，希望經人才計劃來港的家長來港時，他們的每一個家庭成員都可以在港找到合適學校。



至於人才子女來港就學，能否緩解縮班潮，李伊瑩指這自然能增加入讀學生人數，但強調教育展並非純粹為了收生、救亡，而縮班問題要解決亦非如此簡單。



第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日至15日在亞博舉行，逾330間學校參展；籌委會由由四大學校議會組成。（吳綽詩攝）

逾330間學校參展 較去年增逾1倍

「（大灣區）香港學校教育展」由四大學校議會，包括津貼中學議會、津貼小學議會、資助小學校長會及直資學校議會等共同籌辦，獲教育局支持。今年參展學校有逾330間，包括99間幼稚園、117間小學、113間中學及5所高等院校，較去年增加逾200間。

同場設有一系列不同主題講座，由校長和升學專家待分享本港辦學特色、入學手續等，另亦會提供即場入學面試。大會亦增微信公眾號「港校圈」報名平台，方便家長以電子表格即場報名。

香港教育展籌委會主席、香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，今屆參展學校大幅上升，加上年齡層更廣，相信對家長更有吸引力，估計參觀人數更多。

今年參展學校亦擴大至幼稚園，李伊瑩解釋，希望人才帶子女來港時，他們的每一個家庭成員都可以在港找到合適學校。她又稱，香港的幼稚園各有特色，有不同類別，可以讓更多人認識。

香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩（右二）表示，教育展並非純粹為了收生、為縮班問題救亡。（吳綽詩攝）

去年每間學校平均接獲百多份申請 一間最多收300份

承辦教育展的STEM PLUS行政總裁劉靖瑋表示，人才家長及子女佔去年展覽參觀人數約四成。他指去年每間學校平均收到百幾份申請，最多的收到300幾份表格；另外一共配對了約6,000個面試。

津貼小學議會主席、聖博德學校校長張作芳補充，去年津貼小學亦收到不少申請，部分家長來了解時，亦會關注其較年幼的子女的入學機會。

香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安亦表示，去年展覽後隨即為申請者安排面試，部分學生農曆新年後，已入讀學校。他續指，去年透過展覽入讀該校的人才子女，有6至8個，主要是初中生。

津貼小學議會主席、聖博德學校校長張作芳（左）表示，如學生更早加入香港教育體制，對將來升學亦會更順利。（吳綽詩攝）

部份家長誤解收費學校較好 冀展覽讓更多人才家長知港校優勢

至於人才子女來港就學，會否增加本地生入學競爭，李伊瑩表示，只要學生合乎香港入學資格，會用同一把尺衡量收生，以公平方法篩選。問及他們會否傾向選擇名校，李伊瑩指，去年參觀展覽的家長有不同期望需要，他們的申請都是廣泛、具覆蓋性，而非集中在某區、某間學校。

不過，她亦指部份家長亦會誤解直資等收費學校較好，或就讀某些學校才能升讀大學，因此希望透過展覽，讓人才家長了解到香港學校及升學途徑的多元，例如不少資助學校都很高水平。

外界關注人才子女來港就學，能否緩解縮班潮，李伊瑩表示，他們來港就學，自然能增加入讀學生人數，並為港積累人才。不過她亦指，縮班問題要得以解決，未必如此簡單，強調教育展並非純粹為了收生、救亡，而是讓更多人知道香港的教育優勢。

陳狄安則指，能否緩解縮班視乎個別學校狀況。他續道，近年香港出生率處於低位，相信人才子女或非本地生來港就學，對香港發展有幫助。

第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日至15日在亞博舉行，逾330間學校參展；籌委會由由四大學校議會組成。（吳綽詩攝）

李伊瑩表示，近日政府推廣「留學香港」品牌，她認為除了大專院校，香港的基礎教育亦有很強優勢，例如其中西兼容及國際性，值得推廣出去，故鼓勵政府在推廣香港作為國際教育樞紐時，亦積極一同考慮中小幼，惟細節有待探討。

張作芳亦同意推廣基礎教育的好處，指如學生更早加入香港教育體制，對將來升學亦會更順利。

對於「考試移民」爭議，李伊瑩指政府正作在檢討，強調學習不只為了應對考試，而要視乎整個學習經驗。