天佑小學學生從蝴蝶保育理解生命意義　見證生死與成長學面對挫折

挫折與失敗無法避免，但要讓小朋友體會到箇中意義並不容易。天佑小學於多年前設立「蝴蝶保育計劃」，由學生親自照顧蝴蝶幼蟲至結蛹，待蝴蝶破蛹而出後放生回歸大自然。李喜森校長說參加計劃的學生會有不少失敗經驗，學校會藉此教育學生如何面對挫折失敗及尊重生命。該校兩位學生張芊雨及李霈藍於接受訪問時亦分別提到，自己從養育蝴蝶的過程之中學懂如何面對逆境及培養了責任感。



荃灣鬧市之中，天佑小學的一樓平台有一個小花園，學生們在校內一樣接觸到大自然。學生更有機會在花園內的植物上找到蝴蝶幼蟲蟲卵，亦會在小花園放生蝴蝶。（周令知攝）

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保育蝴蝶不容易 細節決定成敗

照顧蝴蝶對小朋友而言最易掌握，加上天佑小學有「蝴蝶癡」校友可以提供協助，使「蝴蝶保育計劃」得以誕生，並一直進行至今。蝴蝶保育計劃未有被時間淘汰，反而更切合學生成長需要，李喜森校長直指近年教育界十分重視學生精神健康，提倡生命教育，「因為小朋友心靈上愈嚟愈脆弱」，「計劃對學生都係一啲心靈雞湯，可以畀小朋友補一補」。

雖然學生照顧蝴蝶幼蟲的時間只有兩至三周，不過李校長強調「唔好睇少呢個過程」，因為其間學生會遇到不少失敗。他舉例不同蝴蝶幼蟲要對應餵飼不同樹葉，曾有學生於照顧幼蟲期間沒有足夠樹葉，遇上假期又擔心會餓壞幼蟲，情急下在街上摘下相同樹葉作餵飼之用，但幼蟲還是不幸夭折。經檢討後相信原因是街上的樹葉有殺蟲劑，幼蟲食用後就會死亡，而學校提供的樹葉則沒有殺蟲劑，可以安心用作餵飼幼蟲。

天佑小學校長李喜森表示，「蝴蝶保育計劃」已經取得優質教育基金資助，未來會結合課程，以跨學科課程的形式讓全校學生都接觸得到。他舉例學生於常識科或即將分拆的科學科之中接觸到與生物有關的課題時就可以蝴蝶為學習題材。（周令知攝）

教學生做事盡力而為、善待生命

看到生命在自己的手中消逝，學生難免會覺得內疚及傷感，這時學校就會切入引導學生從事件中學習面對逆境，培養正面積極的思考方式，告訴自己「唔緊要，今次我學懂咗……下次我就唔會咁樣」，之後再遇到失敗亦會較少埋怨。

如果學生真的因為幼蟲夭折而有深刻感受，學校會進一步向學生解釋，他們已經盡力給予幼蟲一個良好而穩定的生存環境及提供足夠的食物，並非有意導致幼蟲死亡之餘，亦已經幫助了整個大自然生態，讓幼蟲有更大機會成為蝴蝶。學校希望學生明白，現實中很多事情只要已經盡力完成，覺得問心無愧就已經很好，畢竟並非所有事情都會有理想結果，正如努力溫書並不代表考試會有100分。李校長補充指學校的保育計劃有五、六成機會可以成功孕育蝴蝶，高於大自然環境的一成。

訪問當日剛好有蝴蝶雖然破蛹而出，但翅膀未能羽化而夭折。蝴蝶屍體被放在盆栽的泥土上回歸大自然，亦成為最真實的生命教育教材。（周令知攝）

養蝴蝶變親子活動 學生在家長陪伴下克服困難

保育計劃亦有一些意想不到的收獲，李校長聆聽家長對計劃的意見後發現，如果學生在照顧蝴蝶幼蟲期間遇上問題，家長們就有重要角色，可以陪伴及鼓勵子女，幫助子女檢討失敗經驗，從而跨過心理關口。李校長又笑言，有家長於半夜起床後發現蟲蛹快要破蛹而出，就立即以手機將過程拍下，待女兒醒來之後再與她分享。一方面女兒看到短片後感到興奮，另一方面家長亦感慨地向女兒指整個過程像是看到自己當年生下她的過程一樣，促進了親子關系。

天佑小學「蝴蝶保育計劃」負責老師梁嘉楠說不少學生於照顧蝴蝶幼蟲後都覺得過程神奇，會嘗試了解更有關蝴蝶的事情，提升了學習的好奇心。

計劃負責老師梁嘉楠亦指不少學生最初不敢接觸蝴蝶幼蟲，要在家長陪伴下慢慢背負更多責任，由原來最初在旁邊看父母出手，到自己嘗試餵飼樹葉，「其實都係一個正面嘅成長過程，由怕一件事變慢慢克服」。他笑說自己接手計劃時都相當害怕昆蟲，後來亦慢慢克服。

學生獲激勵努力考好呈分試 學懂不再推卸責任

張芊雨同學（左）及李霈藍同學（右）均認為照顧蝴蝶幼蟲不容易，從中獲得成功感。蝴蝶成功振翅高飛不是必然的事，張同學表示即使照顧的蝴蝶夭折了也不會放棄，因為「失敗一次唔等於全部都會失敗」。（周令知攝）

小六學生李霈藍說蝴蝶幼蟲十分脆弱，即使在合適的生存環境都有可能死亡，照顧並不容易，不過能夠看到幼蟲結蛹並破蛹而出成為蝴蝶會還是會有成功感。她亦從中領悟到自己的成長要像蝴蝶一樣，「我學到堅持不懈，因為佢由卵到幼蟲再結蛹都好唔容易，破蛹後都要好大嘅力氣先至可以振翅高飛」，未來會以蝴蝶的成長經歷鼓勵自己，例如考好呈分試爭取升讀心儀中學。

現就讀小五的張芊雨亦認為照顧蝴蝶幼蟲有難度，她說過程要滿足幼蟲的生活所需，更要觀察及紀錄其生長，「當佢結蛹，返到學校都有可能整跌咗個蛹，又可能失敗；又有可能結咗蛹之後孵化唔成功又失敗，但當我見到佢破蛹而出仲可以飛，我就好有成功感好開心」。她亦從照顧蝴蝶幼蟲的過程中培養了責任感，未來即使做錯事都會勇於承認責任，不會諉過於人。被問到如何看待「失敗」二字時，她直言失敗無法避免，會從失敗之中學習，鼓勵自己未來做得更好。