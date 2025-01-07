小學生發明智能安全帽具遙距警報可求救　望減少工業意外奪創科獎

工業意外一宗都嫌多，基督教宣道會徐澤林紀念小學的學生，以「築君安好」為名，設計一系列包括安全帽的地盤智能三寶，期望保障工人安全。發明於「香港創科展2024」取得銅獎，這已是學校連續第三年於創科展奪獎，校長林穎昭歸功於一班有熱誠的老師，又指學校多年來都堅持自定編程教材，拒用千篇一律的步驟式教科書，務求為學生行打好根基。



當工人未有正確佩戴安全帽，帽上會亮紅燈及發出警報；另外，運動傳感器感應到工人跌倒或墮下，會透過主管監測器通報。（周令知攝）

安全帽有緊急求救掣 能感應工人墮下或跌倒

「築君安好」分三個部分，包括智能安全帽、危機提示器及主管監測器，當工人未有正確佩戴安全帽，紅燈會亮起並發出警報；其次，安全帽的運動傳感器當感應到工人跌倒或墮下，會透過主管監測器遙距通報。安全帽亦備有緊急按鈕，遇上事故可立即求救；至於危機提示器則放置在地盤的危險區域，提醒工人避免靠近。

「築君安好」分三個部分，包括智能安全帽、危機提示器及主管監測器。（周令知攝）

負責發明四位同學，分別是本學年讀小五的石鉯鏇、小六的鄧浠妍、已升讀中一的黃樂心和陳文縉。石同學表示，「香港創科展」無指定主題，主要靠日常留意新聞構思發明，又稱製作期間遇到不少編程難題，但指導老師一直從旁鼓勵，花半年時間終於將作品完成。

黃同學則稱，父親因工作需要，經常出入不同工地，本應可為發明提供不少意見，但比賽期間他卻未有表態，相信是不想為她增添壓力，比賽一完結，父親始開腔讚賞她做得好，有感一直以來的努力沒有白費。

黃樂心同學的父親因工作需要，經常出入不同工地，但比賽期間未有表態，相信不想為她增添壓力，當比賽完結，父親終於讚賞她做得好。（周令知攝）

老師如經理人陪學生參賽 教書不為幫學生奪獎

指導老師蔡詠霞主任透露，比賽過後市面確有類似「築君安好」的安全裝置推出市面，證明同學的意念行得通，不過她最想學生通過比賽運用知識，得獎與否只是其次，又指參賽前會考慮作品認受性，並訓練學生的演說能力。

蔡又稱，去年同學於創科展奪冠，其後在日內瓦國際發明展亦獲得銅獎，故今年較有壓力，唯有化身「經理人」，事前做足心理輔導，令學生不要太計較輸贏。

指導老師蔡詠霞主任最想學生通過比賽運用知識，得獎與否只是其次，參賽前會先考慮認受性，並能訓練學生的演說能力為先。（周令知攝）

自訂編程課程引導思考 畢業生升中無縫銜接

基督教宣道會徐澤林紀念小學課程統籌主任溫家軒，對教學的理念有份堅持，本身從事工程工作，因信仰轉任教師，一教便十多年，曾奪得第五屆大灣區STEAM卓越獎（香港）的「十佳STEAM教師–大獎」。

「我同歷任、現任校長都講過，我教書唔係為咗幫學生攞獎，我要佢哋學到嘢，如果只為成績我唔會教書。」 基督教宣道會徐澤林紀念小學課程統籌主任溫家軒

基督教宣道會徐澤林紀念小學課程統籌主任溫家軒，對教學的理念有份堅持，教書不為幫學生奪獎。（周令知攝）

該校小一至小六的編程教材都由老師自訂，溫主任指出，解難不只一種方法，會以任務形式授課，課程不但更具彈性，亦可照顧學生程度的差異，確保每個學生都有得著。此外，六年級會有跨學科研習，以「關懷長者生活需要」為題鼓勵學生將六年所學，透過創科發明回饋社會。

溫表示，一名已畢業的學生反映中學的教學內容「一早學過哂」，他知道後一度擔心學校課程是否太深，怕被人誤會是揠苗助長，經了解後方知舊生因熟習編程理論，一理通百理明，故升中後的延伸課程，都能輕鬆掌握。

校長林穎昭補充，學校以紮實基礎為根本，再通過實踐培養學生的創新及解難能力，同時期望學生成為自己的主人，自主學習，老師只會協助學生探尋答案，不怕讓學生經歷錯誤，同時學校設有一個「STEAM Channel」，內容有大量自學資源，營造自學氛圍。