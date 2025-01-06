樂道校長組隊戰毅行者　日行40層樓梯備戰　親證堅毅前行終可達到

要跳出舒適圈，挑戰自己有很多方法，可是樂道中學校長王志偉卻「一嚟就攻頂」，號召幾乎沒有行山經驗的三名老師，在11月中挑戰全程47公里的樂施毅行者40周年限定版賽事。



受熱帶氣旋桃芝影響，本港在毅行舉行前兩天更打八號風球，加上連日大雨，導致部份麥理浩徑變成泥濘滑梯路。儘管如此，四人仍砥礪前行，經歷雨水、泥水與汗水洗禮，最終在24小時內完成旅程成就解鎖。



樂道中學校長王志偉（右三）組隊，帶領副校長陳子明（左）、兩位主任陳樂生（左二）及詹欣銘（右）參加毅行者40周年限定版賽事。（黃浩謙攝）

身體力行向學生樹立榜樣 跳出舒適圈挑戰自己

樂道中學校長王志偉、副校長陳子明、兩位主任陳樂生及詹欣銘，4人從校園正門走下梯級，誰先後、誰左右，排位甚具默契。

梯級上印有教育局建議的12個價值觀和態度，包括團結、承擔精神、責任感、堅毅。王校長稱，今次組隊參與毅行者是為了跳出舒適圈，挑戰自己，過程雖然辛苦，但最重要是身體力行向學生樹立榜樣，很希望讓學生知道，老師不單是知識傳授者，更希望能透過自身經歷及感受，讓學生體驗到這些態度。

他們特意將毅行過程的精華相片，輯錄成影片，並在早會和網上分享，分享箇中感受。學生得知平日文質彬彬的校長和老師們完成毅行者後，毋不感到難以置信，普遍皆好奇他們參與原因及「難度系數」。

樂道中學王志偉校長（左二），與3名老師組隊參加毅行者，加深了四人彼此認識及默契。（黃浩謙攝）

透過毅行者增團隊默契 彼此合作無間

4人年齡組別橫跨30、40、50歲；校長曾三次參加毅行者，但2年前曾因意外而導致左腳亞基里斯腱斷裂，一度需坐輪椅養傷，能否承受近47公里的挑戰成疑；其餘3人均幾乎沒有行山經驗，形成了一支頗具挑戰性的隊伍。

樂道中學校長王志偉2年前曾因意外而導致左腳斯里斯腱斷裂，今次毅行對他來說也是一個挑戰。（樂道中學提供圖片）

王校長表示，自加入樂道中學任校長以來，一直希望進行深度的團隊建設，適逢2024年是樂施毅行者40周年，限定版賽事路程只有47公里，較原裝版100公里為短，大大降低了參與門檻，遂大膽提出挑戰毅行者的邀約，結果三人一口答應，並成功獲得參賽機會。

日行40層樓梯加操 節食減磅降膝關節負擔

在9月中團隊首次進行第一課約5小時操練，完成後各人全身肌肉痠痛了數天，這次操練燃起了大家的鬥志，意識到要認真地對待賽事。

除了樂道中學王志偉校長與三名老師組隊參加毅行者，首課操練後各人全身肌肉痠痛了數天，這次操練燃起了大家的鬥志，意識到要認真地對待賽事。（樂道中學提供圖片）

其中平日有健身習慣的詹欣銘主任，立即狠下決心節食減磅，以減輕膝關節負擔。自嘲體能最弱的陳子明副校長則在每日放工回家棄搭大廈升降機，改為步行40層樓梯回家鍛煉肌肉，最終二人各自成功減重10磅，為參賽做好準備。

至於曾受重傷的王校長，自從腳傷康復後已開始適度慢跑、踏單車。為了以更佳狀態備戰毅行，更會抽時間在家拉筋和訓練，提升肌肉及力量，更負責編排集訓時間表，並邀請朋擔任教練，為各人度身訂做訓練內容。

天氣惡劣曾打算中途退賽 一致決定堅持完賽

當日4人穿上印有「Together We Can」的隊衣，由西貢北潭涌的起點出發，最終以24小時到達終點飛鵝山基維爾營。賽事當日遇上壞天氣，「限定版」賽事中有超過一半參加者選擇中途退賽，不過團隊一致決定即使超時也要完成比賽。

樂道中學校內3位老師（上排）手擔任支援團隊，在第三段檢查站預備愛心食物，為王志偉校長他們打氣。（樂道中學提供圖片）

王校長坦言，賽事期間曾多次考慮是否退賽，特別是在完成第三段路程後，曾就是否剪手帶退賽與隊友商議，「大會設下20小時時限內完成，進入第三個檢查站時已經用了16、17小時，當時各人狀態已非常疲累，沒有可能在20小時內衝過終點，意味著即使走畢全程，但都會沒有證書、獎牌，我怕會令隊員失望，故必須要向他們說出事實，雖然我內心很想繼續，但只要有一位隊員想退出，我都會支持。」

最終團隊花了24小時完成比賽衝過終點，即使超時完成但最終仍獲頒完賽證書及獎牌，令他們喜出望外。完成這次毅行挑戰，彼此間建立了深刻的默契及信任，更身體力行向學生證明，努力堅持逐步向前，終能抵達目的地。

與學生分享 努力堅持才會有成功機會

「當我們定下目標，不是因著成功才去堅持做一件事，而是努力堅持，最終才有機會成功。這次經歷是很好體驗，好值得同學生分享」，詹欣銘主任說自己雖然在賽前減去超過10磅，但比賽途中兩個膝關節已超越負荷，出現發炎徵狀舉步為艱，幸得團隊互相扶持才能完成賽事。

陳子明副校長亦稱，這次全賴團隊合作才能完成目標，過程中進一步加深彼此間的了解及信任，「走到第二段中段，小腿部開始抽筋，好感動係校長親自幫我按摩肌肉，兩位主任又不斷鼓勵我，即使我步速減慢、不時嗌攰要休息，隊員都好支持我。」

陳樂生主任認為，是次經驗讓他對生命有深刻反思，「我們走到第二段時，已收到消息有隊伍完成了限定版賽事，那一刻在想，我到底是和誰人比較？我的體能較第一次操練已經有好大進步。我想鼓勵學生，只需同自己比較，較昨天的自己有進步，已經好好。」

王志偉校長：深信專注眼前 終能到達目的地

團隊中最年長的王校長，在比賽期間曾跣倒3次，他認為參加毅行者和人生一樣，遇到困難都要靠自己克服，「只要方向正確做好每一步，一步一步向前，專注於現在這一刻的路途，我一定可以到達目的地」，又認為運動過程的堅持是一種韌力，能夠轉化在生命的路上，來面對人生各種高低的景況。