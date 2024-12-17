元朗信義中學中一自行分配設兩輪面試　特色環節了解學生數理能力

2025/26學年入學的中一自行分配學位階段即將開始，元朗區英文中學基督教香港信義會元朗信義中學於早前舉行資訊日，吸引超過4,500人報名參加。該校副校長譚建勳接受「01教育」訪問時表示，學校於自行分配學位階段設兩輪面試，分別於1月18及25日進行，其中首輪面試對象為學生，次輪則為學生及家長。



他提到學校設首輪面試設有特色環節，以了解學生的數學及／或科學能力，又強調「面試由學生踏入學校門口已經開設」，學校師生會不時觀察面試學生的言行舉止。



首輪面試分兩部份 了解學生英文及數理能力

譚副校長於介紹學校的自行分配收生程序時提到，由於學校主要以英文為教學語言及注重學生的數理能力，首輪面試會從該兩方面了解學生。首輪面試第一部分會了解學生的英語能力，學生需要以英語回答老師以日常生活為主題的提問，例如「分享一個你最享受的學習活動」，老師有可能於學生回答後就答案追問學生。

面試前一日提供數理題目 學生可以任何合適方式尋找答案

首輪面試第二部分會了解學生的數學及／或科學能力，學生於面試日前約24小時收到該部分的面試題目後，即可着手準備答案並於面試期間匯報。學生於準備答案期間可以向任何人提問，亦可以使用任何認為合適的材料，包括人工智能或網上資源等。學生可以自由選擇任何形式和工具匯報答案，並從廣東話、英語或普通話之中選擇最有信心使用的語言作匯報語言。

譚副長舉例過去曾要求學生「設計一個可以安全捕捉野豬的裝置」，學生於匯報時需要解釋其用到的原理。他強調題目沒有標準答案，學校重視的是學生取得答案的過程，老師可能追問學生以如何得出答案。

基督教香港信義會元朗信義中學譚建勳副校長。（黃浩謙攝）

次輪面試學生家長一同面見 「收生取錄整個家庭」

次輪面試將由家長及學生一起面試，譚副校長表示，元朗信義中學並非只取錄學生，而是取整個家庭，所以次輪面試的目的主要是了解家長對照顧子女的理念，透過對答將可以知道家長關愛子女的程度，例如「有冇We Time」、「子女喺學校做錯事，家長會點處理」。

譚副校長又提到，學校期望錄取的學生都會有禮貌，「面試係學生踏入校園嘅一刻就開始，學生嘅言行舉止，學生嘅禮貌其實我哋都已經觀察緊。無論你進入校園、去洗手間、買嘢吃、登記，其實全部都係我哋學生同老師睇住嘅」。

1月2至16日期間交表 每年收約500至600份申請表

元朗信義中學譚建勳副校長表示，學校與全港所有參與中學學位分配辦法的中學一樣，均於2025年1月2至16日期間接收家長遞交的自行分配學位申請表，他建議家長親身到校遞交紙本申請表，學校會即時發出收據，如家長選擇在網上交表，之後亦需要到校領取收據。

譚校長又提到，學校每年收到約500至600個申請，而學校於本學年的自行收生階段將錄取50名學生。元朗信義中學會向所有於自行分配階段提交的入學申請安排首輪面試，過半申請人可以進入次輪面試。