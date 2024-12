中學智能創意比賽2023/24 AI滲入玩樂 以「智」關心社會融入生活

人工智能(AI)已成未來發展新趨勢,新一代要學習如何善用科技,回饋社會將是教育新方向。香港賽馬會慈善信託基金由2019年起資助香港中文大學,推出中大賽馬會「智」為未來計劃,致力培育AI專才,推動AI納入主流教育。計劃早前舉辦的「中學智能創意比賽2023/24」已圓滿結束,今年主題是「『智』慧玩樂」,期望學生能在實用發明中增加趣味,滲入玩樂元素,進一步將AI科技融入生活,帶來更多啟發。



中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授指,計劃已進入第二階段,全港已有超過230間中學參與,約佔全港中學的一半。計劃亦會持續豐富及更新課程内容,所涉及的範疇更廣,如醫療、建築及藝術等,期望可繼續促進AI教育的發展,並建立一套可持續發展的AI學與教生態系統。(周令知攝)

比賽破紀錄60隊參與 作品水準較去年進步

香港中文大學機械與自動化工程學系研究教授、中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授表示,今屆破紀錄有超過530人報名,共組成60個隊伍。他指今年作品水準明顯有進步,競爭較以往激烈,所以評審最著重發明概念及計劃書內容,其次是團隊精神及解說技巧,務求參賽學生能透過比賽進步真正得益。他提醒將來有意參賽的學生,撰寫計劃書要考慮實際操作,切忌眼高手低,因為評審會要求同學提供實踐成果,過往不少隊伍因最終成果與計劃書相差太遠而被扣分。

中大賽馬會「智」為未來計劃第二階段展開 持續發展AI學與教生態

任教授補充,計劃已進入第二階段,涉及的範疇更廣,如醫療、建築及藝術等,期望可繼續促進AI教育的發展,並建立一套可持續發展的AI學與教生態系統,畢竟AI發展日新月異,必須透過不斷學習,才可與時並進。

「中學智能創意比賽2023/24」,拔萃女書院以自學香港手語『SignMaster︰Bridging the Gap,One Sign at the time』程式再次蟬聯「最佳人工智能獎」,兼同時取得「技術挑戰獎」。(周令知攝)

今年有5支隊伍脫穎而出獲金獎,其中拔萃女書院以自學香港手語應用程式「SignMaster︰Bridging the Gap,One Sign at the time」奪得「最佳人工智能獎」和「技術挑戰獎」;喇沙書院的「姿勢好幫手」及萬鈞匯知中學的「智Fit你」奪得「最具創新獎」;另外聖士提反女子中學的「智花化」與觀塘瑪利諾書院的「AI漫畫︰笑出未來」則獲「關注社會獎」。

手語自學程式蟬聯「最佳人工智能獎」和「技術挑戰獎」

拔萃女書院(Ibrahim Mohammed老師、陳映澄、林浩澄、李采珊及成蔚欣),他們因曾到聾啞中心擔任義工學習手語,發現市面欠缺全面的廣東話手語自學應用程式,於是想到利用AI結合教學影片,讓用戶自學之餘,系統亦能分析用戶手語姿勢是否正確,並設有測驗和評估,提升用家手語熟練程度。此外,用戶可透過程式可賺取遊戲虛擬金幣,建立自己的線上家園。

拔萃女書院的同學要為程式要親身錄製超過1千7百條手語示範片段作為資料庫;資訊及通訊科技科老師Ibrahim Mohammed對於學生堅持又不放棄的精神,深感自豪。(周令知攝)

AI提醒不良坐姿 識別運動姿勢同奪「最具創新獎」

「最具創新獎」得主喇沙書院(陳潤杰副校長、尚承澤、林立宇及謝易辰),因發現不少同學和老師的坐姿不良,會長遠影響日後的骨骼健康,於是想到通過姿態檢測估算法,配合大型語言模型(LLMs)提供個性化反饋機制,透過幽默的建議和故事,鼓勵用戶調整他們的姿態。

「中學智能創意比賽2023/24」喇沙書院三位得獎同學發現不少同學甚至老師的坐姿不良,或會長遠影響日後的骨骼健康,於是想到用AI協助。(周令知攝)

喇沙書院的「姿勢好幫手」通過姿態檢測估算法,配合大型語言模型(LLMs)提供個性化反饋機制,鼓勵用戶調整姿態,奪得「最具創新獎」。(周令知攝)

同樣獲頒「最具創新獎」的萬鈞匯知中學(林鐘輝老師、周俊堯、張鉦朗、朱梓權及孫偉業),發現疫情後不少市民做運動時,因錯誤姿勢而受傷,於是想到利用人工智能,以影像即時識別運動姿勢是否正確,從而減少受傷機會。系統暫時只能識別掌上壓及深蹲兩種運動,但同學已為數據庫錄製超過5,000組健身片段,可謂有血有汗。

「中學智能創意比賽2023/24」中取得「最具創新獎」的萬鈞匯知中學,同學以影像以AI即時識別運動姿勢是否正確,從而減少受傷機會。(周令知攝)

「智Fit你」系統暫只能識別掌上壓及深蹲兩種運動,但同學為數據庫錄製超過5千組健身片段,有血有汗。(周令知攝)

AI花園關注青少年抑鬱 漫畫生成望令快樂蔓延

聖士提反女子中學(雷思銘老師、陳東琳、陳葭瑤、曹淑茗及胡靖敏)憑「智花化」取得「關注社會獎」,亦是她們首次參加AI比賽。同學期望透過栽種花朵的遊戲平台,舒緩時下青少年的壓力及負面情緒,程式會透過鏡頭識別用戶的表情,提供切合心情的小遊戲、音樂及語錄,令情緒得以釋放。

聖士提反女子中學於「中學智能創意比賽2023/24」憑「智花化」取得「關注社會獎」,同學期望透過栽種花朵的遊戲平台,舒緩時下青少年的壓力及負面情緒。(周令知攝)

同樣獲得「關注社會獎」的觀塘瑪利諾書院(許瀚林老師、施柏豪、黎珈熹、郭本恒、梁家源及李賢俊),發現香港快樂指數逐年下降,加上不少本地漫畫將被遺忘,於是想到以漫畫生成器為人們帶來歡樂,漫畫原型是陪伴不少港人成長的「老夫子」,網站名為「Clowny」,同學期望透過與朋友分享漫畫,令快樂蔓延,提升幸福感。

同樣在「中學智能創意比賽2023/24」獲得「關注社會獎」的觀塘瑪利諾書院,同學因發現香港快樂指數逐年下降,於是想到以漫畫生成器為人們帶來歡樂。(周令知攝)