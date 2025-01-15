余振強紀念中學校長推AI輔助教學　成創意催化劑激發學生潛能

人工智能（AI）輔助教學熱潮席捲教育界，余振強紀念中學是學界推展AI教育先行者之一。學校在2023年初，已為全校老師提供了AI的培訓，教授他們有效運用AI工具提升工作效率，提供更優質教學。在2023/24 學年，校方更全面鼓勵學生善用 AI 工具，激發創意思考並解決問題。



余振強紀念中學校長楊學海表示，AI教育在學校推展多年，非但沒有扼殺學生創意，相反更放大每位學生的創意潛能。「現在學生很識玩，激發了他們更高層次的想法，例如學生叫AI寫文章，講快樂不要有快樂兩個字、講孤獨不准有孤獨兩個字。」



余振強紀念中學校長楊學海（黃浩謙攝）

余振強紀念中學校長楊學海表示，學校不是為AI而AI，他認為教育的核心不是技術本身，而是如何將技術轉化為啟發學生成長和創新能力的機會。

掌握AI技術操作 成未來社會主角

楊校長坦言AI正衝擊整個世界，很多職位被AI取代，「識用AI的人去替代不懂AI的人，希望學生在這方面盡快熟練掌握AI操作，更有競爭力，成為未來社會的主角。」因此早於2023年底，余振強紀念中學已推出專為老師和學生設計的《人工智能工具使用守則》，以確保在應用過程中保持責任感和倫理意識。

余振強紀念中學校長楊學海在2023年教師發展日，要求全校老師嘗試以AI回答模擬刁鑽問題。（余振強紀念中學提供圖片）

全校逾9成老師用AI支援教學 節省7成時間

現時全校有超過9成老師運用AI支援教學，除了設計教案、測考題目外，老師還會在課堂中活用AI工具，進行小組討論等協助學習活動。

「每位老師相當於多了一位私人教學助理。在準備課堂或工作紙時，AI 可節省約7成的時間，讓老師能集中精力在創新和教學上。例如，有些老師的創新想法可以輕鬆交給 AI 製作初稿，迅速轉化為實際的教學資源。」

在學生層面方面，目前全校學生都可以使用AI工具，楊校長稱學生尤如多了一位全天候老師。 「AI 就像是每位學生的 24 小時私人補習老師，能即時回答他們的問題。尤其是預習環節，學生可以提前掌握課堂所需的前置知識，而課堂上則專注於進行高階訓練，例如分析和評鑑。」

余振強紀念中學有超過9成老師運用AI支援教學，除了設計教案、測考題目外，老師還會在課堂中活用AI工具，進行小組討論等協助學習活動。（余振強紀念中學提供圖片）

AI結合教學短片、電子平台成效佳 數學小測近乎全班滿分

楊校長表示，學校現時靈活結合 AI工具 、學校短片資料庫及電子教學平台上隨機練習， 可以解放學生和老師的時間，讓師生在課堂上聚焦較高階的思維訓練，分析及評鑑等。

余振強紀念中學自2015年起，為每一個科目、每一堂製作教學短片輔助課堂教學，至今已累積逾1.5萬條短片。學生上課前先觀看教學短片備課，再在電子學習平台上完成隨機練習題。練習題由老師根據課堂重點設計，每條題目都有即時解釋，學生答錯可馬上了解錯誤原因，並無限次重試直至掌握概念為止。如果仍有疑問，學生還可以運用 AI 工具進一步提問，獲取幫助。

楊校長說，「這種結合 AI 和短片資源的學習模式已經取得明顯成效。舉例來說，中三某班幾乎全班數學小測取得滿分，另一位中三學生甚至提前完成了整個學年的課程內容。」

校長不認同AI扼殺學生創意 學生學懂如何發問

坊間憂慮AI或會扼殺學生創意，令學生批判性思維能力減弱，楊校長對此持相反意見。他認為AI 本身並沒有創意，但卻能成為學生創意的催化劑，「要教識學生識得發問」。

以學生參加辯論比賽作例子，他指學生將辯題輸入AI，請 AI 協助列出反方的強有力論點，然後分析這些論點的弱點，並為自己的立場提供具體數據和證據支援。「這種過程不僅需要批判性思考，還能激發學生找到新穎的應對方法。」

楊校長鼓勵學生要具批判性思維，不能只盡信ChatGPT，因為不同AI軟件有各自強弱項，「要問多幾個比較」。