DSE｜余振強紀念中學以ChatGPT教學生評鑑能力　學歷史科評分準則

ChatGPT的應用愈來愈多,何文田余振強紀念中學歷史科教師李鈞偉就想到以AI培養學生評鑑能力,教導學生理解DSE評分準則。他接受「01教育」訪問時表示,讓學生透過輸入正確指令讓AI回答問題時,有助他們夠掌握文憑試答題邏輯,而教學上教師亦能即時回饋學生。他強調,學生使用AI學習時有多個注意事項,例如不能盡信AI生成的內容。



余振強紀念中學以AI培養學生評鑑能力,教導學生理解DSE評分準則。圖左起為歷史科教師李鈞偉、楊學海校長及中文科教師蔡宗協。(余俊亮攝)

AI助掌握答題邏輯 收窄學生學習差異

現時學界陸續引入AI協助教師處理行政工作和備課,但較少將AI帶入課室協助學生學習。余振強紀念中學李鈞偉老師表示,他曾用AI協助出題,留意到也可以讓AI回答試題,而且指令愈詳盡,AI提供的答案就愈準確,「我就喺度諗,如果我教識學生,佢識得問、識得用,就已經等同掌握咗嗰條題目或者題型嘅答題邏輯或者要求」。

他在堂上示範以AI學習時,先向學生展示一篇由AI生成介乎文憑試2至3的答題範文,問學生如何改善。有學生提出,答案要分成政治、經濟、社會及文化等不同層面,或是加入年份和具體事例,「咁佢(AI)都做到呢樣嘢」。後來,李老師展示一篇5級的範文,讓學生比較學習,令他們明白AI存在限制,「有某啲題型答法或者要求,AI暫時嚟講我哋用緊POE呢個程式入面未必做到」。

李老師認為,生成式AI出現,有助收窄學生學習差異,例如部份歷史科學生能以不同角度答題,但組織資料、表達有困難,而AI能夠幫助學生,「我有個Idea(想法)我掟個Idea出嚟,我有個角度我掟個角度出嚟,AI幫我準備」,然後以生成的內容幫助消化理解。

即時回饋加強學習效果 學生愛找AI錯處

AI除了幫助學生學習,亦有助教師備課。李老師表示,AI可以幫助他準備多個不同層次的試題答案供學生比較,或將教科書上原本以時序呈現的史料整理成以不同分析角度分類,節省大量時間。他又舉例,如果學生在課堂上提問,他亦可立即使用AI生成新的答案並提供即時回饋,「唔使話冷卻咗,阿Sir返去查一查資料再答你,AI就可以展示到出嚟」。

他笑言,最初於歷史科引入AI教學時,學生不無感到震撼,一度以為可以幫忙做功課,不過在完成相關訓練後,他們都明白到AI的局限,而且只能用於輔助學習。現時,李老師的學生使用AI學習已經有一段時間,而且他們會嘗試找出AI的錯處或AI未有提供的答案。

李老師表示,他有提醒學生,不能過度依賴AI。圖左起為歷史科教師李鈞偉、楊學海校長及中文科教師蔡宗協。(余俊亮攝)

向學生強調不能依賴AI 善用需遵守「CATS」準則

李老師強調,學生不能太過依賴AI,「呢個絕對係第一點」,亦需先了解相關答題原則及歷史脈絡,因為現時AI未有連結到DSE的評分要求,亦可能提供錯誤或偏頗的資訊。另外,學生向AI提問時需要設想好題目,能夠具體說出DSE的要求,並且逐步追問,以呈現不同等級答案的分別,「最想見到嘅(效果)就係同學能夠掌握到唔同Level,喺DSE考評入面嘅答案嘅結構同效果」。

為方便學生記得使用AI學習時的要點,李老師亦歸納出「CATS」的口訣,4個英文字母分別代表「Check」、「Awareness」、「Think」及「Step」。Check的意思是要好好檢視,「Check清楚」;Awareness就是要有警覺性,以懷疑的態度審視AI提供的內容會否出錯或有偏頗;Think的意思則是要跳出框框(Think out of the box),不能照單全收AI提供的內容,反思問題的關鍵字;最後的Steps則是指提問時需要逐步加入不同字眼追問,要求AI作出更多的解釋及歸納。